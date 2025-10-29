كريم رمزي ينتقد أداء الأهلي أمام بتروجيت: مفيش مهاجم.. و البدلاء بينزلوا تأدية واجب

علق الإعلامي الرياضي كريم رمزي على أداء النادي الأهلي في مباراته أمام بتروجيت، والتي انتهت بالتعادل، موجّهًا انتقادات لاذعة لغياب الفاعلية الهجومية وتراجع أداء بعض اللاعبين.

وكتب رمزي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “الأهلي قدم شوط أول سيئ جدًا، وبتروجيت كان أفضل.

الشوط الثاني الأهلي كان أفضل وصنع فرص كتير، بس مفيش مهاجم.

بدلاء الأهلي بينزلوا تأدية واجب مش أكتر.

هدف بتروجيت يتحمله الشناوي.

مبروك النقطة لبتروجيت، والأهلي قبل شهرين من يناير لازم يكون بيبحث عن مهاجم وبيخلصه مش زي كل مرة.

عدم وجود مهاجم هيخلي كل المنظومة فيها عوار علشان محدش هينهي الهجمات في الآخر.

محمد شكري عمل مباراة محترمة.”

وحذّر كريم رمزي من استمرار أزمة غياب المهاجم الصريح داخل صفوف الأهلي، مشددًا على ضرورة حسم صفقة هجومية قوية قبل فترة الانتقالات الشتوية لتصحيح مسار الفريق.

كما أشاد بأداء اللاعب محمد شكري، مؤكدًا أنه كان من أفضل عناصر الفريق خلال اللقاء، في حين حمّل الحارس محمد الشناوي مسؤولية هدف بتروجيت.

وانتهت مواجهة الأهلي أمام بتروجت بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.