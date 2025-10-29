شوبير يحسم الجدل حول مفاوضات الزمالك مع موسيماني وإقالة فيريرا

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة ما تردد في الساعات الأخيرة حول اقتراب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني من تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم.

وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على راديو "أون سبورت إف إم"، إن الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات مع موسيماني، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مؤكدًا أن فيريرا مستمر في قيادة الفريق، ولا صحة لما يتم تداوله بشأن رحيله في الوقت الحالي.

وكانت صحيفة «Kick Off» الجنوب أفريقية قد تحدثت مؤخرًا عن احتمال عودة موسيماني، المدير الفني الأسبق للأهلي، إلى الدوري المصري من بوابة الزمالك، في حال رحيل فيريرا، مشيرة إلى أنه أحد أبرز المرشحين لتولي قيادة أحد أكبر أندية القارة.

ويذكر أن موسيماني لا يتولى حاليًا تدريب أي فريق، منذ رحيله عن استقلال طهران الإيراني في يناير 2025، بعد فسخ التعاقد بالتراضي بسبب مشكلات مالية.

وفي سياق متصل، يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها في الثامنة مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري.