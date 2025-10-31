مصدر مقرب من حامد حمدان: اللاعب يحلم بالانضمام للزمالك في الشتاء

كشف مصدر مقرب من الفلسطيني حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، عن الموقف الحقيقي للاعب من العروض المنتظر تلقيها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مؤكدًا أن بوصلته تتجه بوضوح نحو نادي الزمالك.

الزمالك الخيار الأول لحامد حمدان

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن اللاعب الفلسطيني يرى أن الانتقال إلى القلعة البيضاء هو الحلم الأكبر في مسيرته الكروية، وأنه لا يضع أي نادٍ آخر في حساباته في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن رغبة حمدان الأولى والأخيرة هي ارتداء القميص الأبيض في الموسم الجديد.

محاولات سابقة للانضمام إلى القلعة البيضاء

وأكد المصدر أن حمدان سبق وأن حاول خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية الانضمام إلى الزمالك، حيث أبدى وقتها رغبة قوية في خوض التجربة داخل أحد أكبر الأندية في مصر وإفريقيا، إلا أن بعض الأمور التعاقدية حالت دون إتمام الصفقة في حينها.

استعداد كامل لتحقيق الحلم الأبيض

وأشار المصدر إلى أن اللاعب مستعد لبذل كل ما في وسعه لإتمام انتقاله إلى الفارس الأبيض خلال الميركاتو الشتوي المقبل، مؤكدًا أنه سيعمل على تقديم أفضل أداء ممكن مع بتروجت في المرحلة المقبلة لإقناع مسؤولي الزمالك بإتمام الصفقة.

حلم الانضمام إلى القلعة البيضاء

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن حامد حمدان يعيش حالة من التركيز الكامل من أجل تحقيق هدفه بالانتقال إلى نادي الزمالك، مشددًا على أن اللاعب يعتبر ارتداء القميص الأبيض بمثابة الخطوة الأهم في مشواره الرياضي، وأنه لن يدخر جهدًا لتحقيق هذا الحلم قريبًا.







