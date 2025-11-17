شوبير يكشف مصير صفقة أليو ديانج وحامد حمدان في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، موقف الأهلي من التفاوض مع أليو ديانج، لتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وقال خلال حلقة اليوم من برنامجه "مع شوبير" الذي يقدمه على إذاعة "أون سبورت إف إم": "الأهلي ينتظر عودة ديانج بعد انتهاء فترة التوقف الدولى للحديث معه، واللاعب يملك أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي أبرزها من السعودية".

وأضاف: "هناك رغبة داخل الأهلي بالتجديد للاعب، دون مماطلة أو تسويف، وهناك جلسة لمدير الكرة وليد صلاح الدين مع اللاعب لتقديم عرض الأهلي، ولو رفض اللاعب حسم موقفه، وتمسكه بالرحيل سيتم الاستغناء عنه في يناير".

وختم شوبير أنه بناء على موقف ديانج سيتم تحديد موقف الأهلي من ضم حامد حمدان، لاعب بتروجيت.