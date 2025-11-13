حامد حمدان يبلغ عن صفحة تنتحل شخصيته عبر فيسبوك

نفى حامد حمدان لاعب نادى بتروجيت امتلاكه لإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتب حامد حمدان عبر ستورى صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام قائلاً :ليس لى علاقة بهذه الصفحة .. طاب يومكم

علي الجانب الاخر تعقد اليوم إدارة نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي بالنادي وأحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لمناقشة الاستعدادات للفترة المقبلة في ظل ارتباط الزمالك بمباريات مهمة في الدوري وبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت الساعات الماضية اتفاق إدارة النادي مع إدارة الكرة على استمرار أحمد عبد الرؤوف في القيادة الفنية للفريق لحين خوض مبارتي زيسكو الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الكونفدرالية، وسموحة في الدوري، على أن يتم تقييم المدرب بناء على النتائج التي سيحققها الفريق في الثلاث مباريات.

وأضاف مصدر بالزمالك أن هناك تفكير في ضم عنصر جديد للجهاز المعاون لعبد الرؤوف في الفترة الحالية وسيتم تحديد ذلك في جلسة اليوم.

وستناقش الإدارة مع المدير الرياضي والمدير الفني احتياجات الفريق للفترة المقبلة.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الجمعة، استعدادًا للقاء زيسكو الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.