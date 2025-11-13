صراع بين الأهلي والزمالك لضم مدافع بتروجيت.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير موقف الاهلي من ضم لاعب وسط فريق بتروجيت حامد حمدان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

و كتب شوبير:ما علمته أن حامد حمدان في دماغ الأهلي بالفعل، الأمر عبارة استفسار بعض الوكلاء عن موقف اللاعب قبل تقديم عرض رسمي، الجميع يعلم أن الزمالك قدم عرضًا بقيمة 40 مليون جنيه في الصيف الماضي لضم اللاعب لكن بتروجيت لم يرد، والنادي قدم عرضًا أخر في يناير بـ 20 مليون جنيه لكن بتروجيت طلب رقم أكبر"

علي الجانب الاخر يستأنف الأهلي مشواره الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتوج فريق الكرة بـ الأهلي بكاس السوبر المصري عقب الفوز امام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه والخامسة على التوالي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من نوفمبر الجاري.