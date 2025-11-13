شوبير يكشف تطورات ملف تجديد عقود لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن آخر تطورات ملف تجديد عقود نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشددا أن الإدارة تستعد لحسم هذه الملفات تباعا خلال الأيام القادمة

وأضاف شوبير في تصريحات اذاعية عبر اثير اون سبورت اف ام أن العمل على ملفات التجديد سيبدأ رسميا يوم السبت المقبل، وسيكون تحت قيادة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الادارة

وتابع شوبير أن الأولوية في مفاوضات التجديد ستكون للاعبين المتواجدين حاليا في صفوف الفريق، وعلى رأسهم حسين الشحات

وتابع أن الخطوة التالية ستكون مع اللاعب المالي أليو ديانج فور عودته من المشاركة مع منتخب بلاده