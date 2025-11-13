قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يكشف اقتراب رحيل لاعب النادي الأهلي

الأهلي
الأهلي
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أمير هشام، عن اقتراب رحيل لاعب النادي الأهلي أشرف داري.

وكتب أمير هشام، عبر “فيسبوك”: “أشرف داري يقترب من إنهاء تعاقده مع الأهلي بالاتفاق بين الطرفين”.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات جادة من إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن مسئولي الأهلي يفكرون بقوة في استعادة خدمات حامد حمدان، الذي سبق له الانضمام إلى صفوف النادي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن عودته لن تمثل أي عقبة من الناحية الإدارية أو الفنية.

وأكد المصدر أن اللاعب بات هدفًا واضحًا لإدارة الكرة بالأهلي، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع بتروجت، سواء في الموسم الماضي أو خلال المباريات التي خاضها في الموسم الحالي، ما جعله محل إعجاب ومتابعة من لجنة التخطيط والجهاز الفني.

النادي الأهلي أشرف داري أمير هشام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

ضبط كميات من الادوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية بدون ترخيص بمركز البداري في أسيوط

ضبط كميات من الأدوية منتهية الصلاحية داخل صيدلية بدون ترخيص بالبداري في أسيوط

شبابنا أهم .. ندوة توعوية نظمتها مديرية الاوقاف بأسيوط لطلاب مدرسة الشهيد محمد علي مكارم

شبابنا أهم.. ندوة توعوية نظمتها مديرية الأوقاف بأسيوط لطلاب مدرسة الشهيد محمد علي مكارم

محافظ الأقصر يشهد تدريب برنامج بناء قدرات فرق التطوير المؤسسي

محافظ الأقصر يشهد تدريب برنامج بناء قدرات فرق التطوير المؤسسي

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد