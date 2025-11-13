قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

سيد عبد الحفيظ يدخل في مفاوضات رسمية لضم ثنائي «البنك الأهلي»

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وجود مفاوضات داخل النادي الأهلي لضم لاعبي البنك الأهلي.

وكتب أحمد حسن نقلاً عن مصدر في الأهلي: "سيد عبد الحفيظ دخل في مفاوضات رسمية مع البنك الأهلي لضم محمود الجزار وأسامة فيصل".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات جادة من إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن مسئولي الأهلي يفكرون بقوة في استعادة خدمات حامد حمدان، الذي سبق له الانضمام إلى صفوف النادي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن عودته لن تمثل أي عقبة من الناحية الإدارية أو الفنية.

وأكد المصدر أن اللاعب بات هدفًا واضحًا لإدارة الكرة بالأهلي، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع بتروجت، سواء في الموسم الماضي أو خلال المباريات التي خاضها في الموسم الحالي، مما جعله محل إعجاب ومتابعة من لجنة التخطيط والجهاز الفني.

الأهلي أحمد حسن البنك الأهلي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

فعاليات ثقافية وفنية

الثقافة تواصل فعاليات أسبوع أهل مصر لأطفال المحافظات الحدودية بالإسماعيلية

عمرو محمود ياسين

وضعٍ بالغ الخطورة.. عمرو محمود ياسين يطالب الدولة بوضع حد للسوشيال ميديا

غادة إبراهيم

إطلالة فرعونية..غادة إبراهيم تتألق بفستان ذهبي فاخر مرصع بمفتاح الحياة في"القاهرة السينمائي"

بالصور

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات
فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

