سيد عبد الحفيظ يدخل في مفاوضات رسمية لضم ثنائي «البنك الأهلي»

كشف الإعلامي أحمد حسن عن وجود مفاوضات داخل النادي الأهلي لضم لاعبي البنك الأهلي.

وكتب أحمد حسن نقلاً عن مصدر في الأهلي: "سيد عبد الحفيظ دخل في مفاوضات رسمية مع البنك الأهلي لضم محمود الجزار وأسامة فيصل".

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي عن وجود تحركات جادة من إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة أن مسئولي الأهلي يفكرون بقوة في استعادة خدمات حامد حمدان، الذي سبق له الانضمام إلى صفوف النادي في وقت سابق، مشيرًا إلى أن عودته لن تمثل أي عقبة من الناحية الإدارية أو الفنية.

وأكد المصدر أن اللاعب بات هدفًا واضحًا لإدارة الكرة بالأهلي، خاصة بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع بتروجت، سواء في الموسم الماضي أو خلال المباريات التي خاضها في الموسم الحالي، مما جعله محل إعجاب ومتابعة من لجنة التخطيط والجهاز الفني.