مصير عواد والجزيري في الزمالك خلال الميركاتو الشتوي

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن مصير ثنائي الزمالك محمد عواد، وسيف الدين الجزيري، من الاستمرار مع الفريق.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “محمد عواد وسيف الجزيري بشكل كبير مستمران مع الزمالك في الموسم الجاري وعدم الرحيل في يناير”.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف، تدريباته الجماعية غدًا الجمعة، بعد راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد في كأس السوبر المصري، التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ويبدأ الزمالك استعداداته بقوة لمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباراتي الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولتين الأولى والثانية من البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة