الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لزيسكو.. والكاف يعلن مواعيد مواجهات الكونفدرالية

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة مديره الفني أحمد عبد الرؤوف، تدريباته الجماعية غدًا الجمعة، بعد راحة سلبية لمدة ثلاثة أيام عقب الخسارة أمام الأهلي بهدفين دون رد في كأس السوبر المصري، التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

ويبدأ الزمالك استعداداته بقوة لمرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، وذلك بعد إعلان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) مواعيد مباراتي الفريق أمام زيسكو يونايتد الزامبي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في الجولتين الأولى والثانية من البطولة.

ويستضيف الزمالك فريق زيسكو يونايتد الزامبي يوم الأحد 23 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم السبت 29 نوفمبر الجاري، في تمام الثالثة عصرًا، على استاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني، ضمن منافسات الجولة الثانية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه فرق المصري البورسعيدي، وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، وزيسكو يونايتد الزامبي، حيث يسعى الفارس الأبيض إلى انطلاقة قوية في مشواره نحو استعادة اللقب القاري.