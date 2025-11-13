استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان

يواجه منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن منافسه منتخب أوزبكستان غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد هزاع بن زايد في نصف نهائي دورة الإمارات الودية الدولية.

ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن لـ خوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المومع إقامتها في المغرب نهاية العام الجاري.

ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن فى بطولة كأس أمم إفريقيا في المغرب ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وتذاع مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مع نظيره منتخب اوزبكستان فى إطار دورة الإمارات الودية الدولية غدا الجمعة عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية المجانية وقناة أون تايم سبورت.

واستقر حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني على استبعاد عمر مرموش نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي من المشاركة بشكل أساسي في التشكيل بسبب تأخر انضمامه لمعسكر المنتخب كما يغيب محمود حسن تريزيجيه مما يدفع العميد للاعتماد على ثلاثية طاهر محمد طاهر ومصطفى محمد ومحمد صلاح.

وجاء تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان على النحو التالي :



حراسة المرمى : محمد الشناوي



خط الدفاع : محمد حمدي - رامي ربيعه - خالد صبحي - محمد هاني



خط الوسط : مروان عطية - حمدي فتحي - زيزو



خط الهجوم : طاهر محمد طاهر - مصطفى محمد - محمد صلاحاستعدادات قوية لكأس أمم إفريقيا 2025يهدف الجهاز الفني لمنتخب مصر إلى استغلال فترة التوقف الدولي الحالية لخوض مواجهات قوية تساعد على رفع جاهزية اللاعبين، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 المقرر إقامتها في المغرب.



نظام البطولة الودية بالإمارات بمشاركة منتخب مصر



تُقام بطولة الإمارات الودية الدولية بمشاركة 4 منتخبات هي: منتخب مصر وأوزبكستان والرأس الأخضر وإيران.



اليوم الخميس 13 نوفمبر: إيران vs الرأس الأخضر – الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.



غدًا الجمعة 14 نوفمبر: مصر vs أوزبكستان – الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.



وسيلتقي الفائزان في المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسران على المركز الثالث.