english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر

فريق الزمالك
فريق الزمالك
يسري غازي

وجّه محمد إسماعيل مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك الشكر إل الجهاز الفني لـ منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن بعد انضمامه إلي معسكر الفراعنة الكبار استعدادًا لخوض مباريات دورة الإمارات الودية الدولية.



وقال محمد إسماعيل مدافع نادي الزمالك عبر تصريحات تليفزيونية: كنت مبسوط جدًا بخبر انضمامي لـ منتخب مصر، ودي حاجة كبيرة وشرف لأي لاعب.


وتابع محمد إسماعيل مدافع نادي الزمالك: الحمد لله إن الخطوة دي حصلت وبشكر الجهاز الفني والكابتن حسام حسن مدرب منتخب مصر الوطني اللي بيهتم بكل التفاصيل وبيبص على كل اللاعيبة.


وأضاف محمد إسماعيل مدافع نادي الزمالك: إن شاء الله أكون عند حسن ظن الجهاز الفني بقيادة حسام حسن وأقدم مستوى كويس مع منتخب مصر الوطني.



وواصل محمد إسماعيل: الإستقبال كان ممتاز من كل اللاعبين وأنا مبسوط جدًا إني وسط المجموعة دي في منتخب مصر الوطني.



واختتم محمد إسماعيل حديثه قائلا: إن شاء الله نقدر نحقق حاجة كويسة مع منتخب مصر الوطني مع بعض كلنا في الفترة الجاية.



وتقام غدا الجمعة 3 مباريات لمنتخب مصر الوطني الأول بقيادة حسام حسن ونظيره المنتخب الثاني الذي يقوده حلمي طولان والناشئين بقيادة أحمد الكاس.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات دورة الإمارات الودية فى ضوء الإعداد لـ كأس أمم إفريقيا بالمغرب نهاية العام الجاري.
 

منتخب مصر لـ الناشئين وسويسرا بـ المونديال
يبدأ منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس مباريات المنتخبات الوطنية بمواجهة نظيره منتخب سويسرا فى دور الـ 32 بـ كأس العالم للناشئين المقام في قطر.



وتنطلق مباراة منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس أمام نظيره منتخب سويسرا فى دور الـ 32 بكأس العالم للناشئين بقطر فى تمام الساعة الثالثة عصر غد الجمعة.

 

منتخب مصر الثاني يواجه الجزائر 
منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان يواجه منتخب الجزائر وديا عصر غد الجمعة في تمام الساعة الـ 4:00 مساءً بتوقيت القاهرة.



يأتي ذلك فى إطار استعدادات منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان لـ المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس العرب التي ستقام منافساتها في قطر.
 

موعد مباراة منتخب مصر وأوزبكستان
يشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية رفقة منتخبات إيران والرأس الأخضر وأوزبكستان.



ويستعد منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن للمشاركة ضمن منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر أن تقام في المغرب نهاية العام الجاري.



ويشارك منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا المقرر أن تقام فى المغرب نهاية العام الجاري رفقة منتخبات جنوب إفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.تجري مباراة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن أمام نظيره منتخب أوزبكستان غدا الجمعة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة على ملعب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.



وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وأبوظبي الرياضية مباراة منتخب مصر الوطني أمام نظيره منتخب أوزبكستان ضمن منافسات دورة الإمارات الودية الدولية استعدادا لـ مشاركة الفراعنة الكبار في كأس أمم إفريقيا في المغرب المقرر إقامتها نهاية العام الجاري.



وتبدأ دورة الإمارات الودية الدولية بمباراة إيران ضد الرأس الأخضر في نصف النهائي اليوم الخميس في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت القاهرة.



بينما يخوض منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن مباراته أمام نظيره منتخب أوزبكستان غدا الجمعة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب مصر الزمالك محمد إسماعيل دورة الإمارات الودية حسام حسن

