«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو

وجّه الناقد الرياضي عمرو الدردير رسالة إلى جمهور نادي الزمالك بعد الإساءة إلى أحمد مصطفى زيزو ، لاعب النادي الأهلي.

وكتب "الدردير" عبر صفحته على «فيسبوك»: "رسالة للبعض من جمهور الزمالك العزيز: زيزو ضحك علينا؟ خدعك وخدعنا كلنا؟ مكنش صريح؟

أتفق معاك 100%، وجمهور الأهلي كمان بيتفق معاك، لكن دا مش مبرر أبدًا للشتيمة، ولا إنه يتحط في دماغك أصلًا.. هو اختار مصيره وحياته، وهو حر".

وتابع: "يمكن الطريقة مكنتش حلوة، بس في النهاية هو كلاعب إنسان برضو، ومعرّض إنه ينفذ رغبته بطريقة غلط، سواء بسبب سوء تخطيط منه أو بإلحاح من اللي حواليه. بس مهما كان، دا ميدّيلكش الحق أبدًا إنك تغلط فيه، لأن الرياضة أخلاق، وهو مهما عمل ما شتمش حد ولا أهان حد، فمينفعش أنت تشتم. والله خوفي عليك أنت مش أكتر، لما تقف قدام ربنا وهو يقتص منك، هتقول لربنا إيه؟ شتمته بسبب كورة؟".

من جانب آخر، أكد مصدر بنادي الزمالك أن النادي لم يكتفِ بالشكوى التي قدمها إلى لجنة الانضباط باتحاد الكرة ضد أحمد مصطفى "زيزو"، لاعب الأهلي، بل أرسل شكوى أخرى إلى المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، يطلب فيها معاقبة "زيزو" لأنه – كما ورد بالخطاب – تعمد الإساءة إلى كيان نادي الزمالك خلال مراسم التتويج عقب انتهاء مباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر يوم الأحد الماضي، وهو أمر غير مقبول من أي لاعب أو أي فرد في منظومة الكرة المصرية.

ولم يُشر نادي الزمالك في خطابه الموجَّه إلى رئيس اتحاد الكرة إلى بنود لائحة الانضباط، لكنه وضع أبو ريدة أمام مسؤوليات منصبه، خاصةً أنه كان شاهد عيان على الواقعة التي تُسيء إلى سمعة الرياضة المصرية بوجه عام.