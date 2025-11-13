قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

توقيت صعب.. نجم الزمالك يحسم الجدل حول مصير أحمد عبدالرؤوف قبل الكونفدرالية

طالب محمد أبوالعلا نجم نادي الزمالك السابق جماهير القلعة البيضاء بضرورة مساندة أحمد عبدالرؤوف المدير الفني فى تجربة القيادة الفنية لـ الفارس الأبيض خلفا لـ البلجيكي يانيك فيريرا.

قال محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك:  بطالب جمهور الزمالك بدعم أحمد عبد الرؤوف لأنه استلم الفريق في توقيت صعب جدًا.

تابع محمد أبو العلا: مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أعلن رسميًا إن أحمد عبد الرؤوف مكمل كمدير فني بدون أي مدة محددة أو لقب مؤقت.

أضاف محمد أبو العلا : أحمد عبدالرؤوف استلم فريق الكرة الأل بنادي الزمالك بعد مشاكل فنية وبدنية كبيرة جدًا بسبب فترة البلجيكي يانيك فيريرا، واللاعيبة كانت بعيدة عن مستواها.

استطرد محمد أبو العلا: في مشاكل كانت واضحة في الأحمال والإصابات داخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وأحمد عبد الرؤوف شغال حاليًا على تصحيح كل ده.

واصل محمد أبوالعلا: فريق الكرة الأول بنادي الزمالك راجع للتدريبات غدا الجمعة استعدادًا لماتش زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر الحالي وماتش سموحة بنسبة كبيرة هيتأجل قبل مواجهة كايزر تشيفز يوم 29 نوفمبر الحالي فى دور المجموعات ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية.


وأكمل محمد أبو العلا: أحمد عبد الرؤوف مدرب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك هيبدأ يحط برنامجه التدريبي ويركز على تجهيز المصابين ورفع اللياقة البدنية.

وقال محمد أبوالعلا أيضا: في 3 ماتشات مع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك كسب 2 منهم وقدم كرة قدم مقنعة جدًا رغم الإصابات.

وأ{دف : أحمد عبدالرؤوف أدار الماتشات بذكاء واستخدم كل اللاعيبة، وبدأ يعالج مشاكل الفريق خصوصًا في مركز الجناح سواء فى المسابقات المحلية وكأس السوبر المصري.

واختتم محمد ابو العلا حديثه قائلا: لازم الجمهور يقف وراه لأن الزمالك محتاج استقرار، وأحمد عبد الرؤوف رسميًا المدير الفني للفترة الجاية.

