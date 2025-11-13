قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الإسماعيلي ينافس الزمالك| إيقاف قيد جديد لـ 5 أندية مصرية بـ الفيفا

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

كشف عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية عن إيقاف قيد جديد لـ نادي الزمالك صادر بالتحديث الخاص بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا حتي اليوم الخميس.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: 
الأندية المصرية المعاقبة بحظر تسجيل لاعبين جدد من الفيفا هم: 
الإسماعيلي 5 قضايا
الزمالك 4 قضايا
ايسترن كومباني 4 قضايا
مركز شباب تلا بالمنوفية قضية
نادى راية قضية 


تابع عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية : القائمة محدثة حتى تاريخ اليوم 13 نوفمبر 2025.

وتلقى نادي الزمالك خلال الساعات الماضية إخطارًا جديدًا من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بإيقاف القيد للمرة الخامسة خلال الفترة الماضية.

إيقاف القيد هذه المرة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب مستحقات التونسي فرجاني ساسي في وقت سابق.

سبق وتعرض نادي الزمالك لإيقاف قيد بسبب 4 قضايا وكانت بسبب جوزيه جوميز ومساعديه.

وقد حصل التونسي فرجاني ساسى على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد الزمالك بايقاف القيد بسبب 880 ألف دولار.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن مؤخرا عن قضية رابعة تمنع نادي الزمالك من قيد الصفقات الجديدة.

إيقاف قيد نادي الزمالك بقرار من الفيفا جاء بسبب 3 قضايا رفعها مساعدي المدير الفني السابق البرتغالي جوزيه جوميز.

وتتراوح مستحقات المساعدين ما بين 60 إلى 70 ألف دولار بالإضافة إلى الفوائد علي أن يتم رفع الإيقاف عن الزمالك فور دفع المستحقات للمساعدين، وهو ما ينطبق أيضا على القضية الرابعة.

وتعرض في وقت سابق نادي الزمالك لإيقاف قيد خلال الساعات الماضية بسبب مستحقات مساعدي جوزيه جوميز مدرب الزمالك السابق وكذلك مستحقات جوزيه جوميز.

ويواجه الزمالك قضايا عديدة تهدد بإيقاف قيد الزمالك جاءت علي النحو التالي:

السويسري جروس ومساعديه

البنيني سامسون أكينيولا

السنغالي إبراهيما نداي

التونسي فرجاني ساسي

البولندي كونراد ميشالاك

مستحقات محمد أشرف روقا

نادي أيك السويدي المنتقل منه عمر فرج

نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي المنتقل منه شيكو بانزا

نادي أوليكساندريا الأوكراني المنتقل منه خوان بيزيرا

نادي اتحاد طنجة المغربي المنتقل منه عبد الحميد معالي

نادي نهضة الزمامرة المنتقل منه صلاح الدين مصدق

البرتغالي جوزيه جوميز

مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز 

وتلقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف خسارة أمام نظيره فريق الأهلي بهدفين نظيفين في مباراة نهائي كأس السوبر المصري ليتوج المارد الأحمر تحت قيادة الدانماركي ييس توروب باللقب للمرة السادسة عشر في تاريخه.

الزمالك عامر العمايرة الفيفا الاتحاد الدولي لكرة القدم الإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

سيات ليون موديل 2016

سيات ليون هاتشباك تباع بـ 800 ألف جنيه | مواصفات وصور

ميني كوبر موديل 2010

اشتري ميني كوبر أوتوماتيك سعرها 550 ألف جنيه

ركن السيارات

بسبب سياراتهم.. أزمة تواجه المشجعين في كأس العالم 2026‏

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد