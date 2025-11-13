شوبير يكشف تفاصيل جديدة في صراع الأهلي والزمالك على ضم حامد حمدان

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات جديدة في ملف انتقال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم وسط فريق بتروجت، والذي أصبح محور اهتمام ناديي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر محطة أون سبورت إف إم، إن النادي الأهلي وضع حامد حمدان ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في شهر يناير المقبل، إلا أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى المرحلة الرسمية.

وأوضح شوبير أن محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، أكد أن الأهلي لم يتواصل رسميًا بشأن ضم اللاعب، غير أن بعض الوكلاء تواصلوا بشكل ودي لاستطلاع موقف النادي من إمكانية انتقاله.

وأضاف أن نادي الزمالك كان الأقرب للتعاقد مع حامد حمدان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الزمالك وبتروجت واللاعب يقضي بانتقاله إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل، إلا أن الاتفاق لم يُفعّل رسميًا حتى الآن.

وأشار شوبير إلى أن الاتفاق بين الزمالك وبتروجت كان دون توقيع عقود رسمية، موضحًا أن بتروجت لا يمانع إتمام الصفقة، لكنه طلب تعديل نظام السداد بسبب حاجة النادي إلى سيولة مالية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن نادي بتروجت سيمنح الأولوية للزمالك في حال تساوي العرض المالي مع أي نادٍ آخر، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب ستكون العامل الحاسم في تحديد وجهته المقبلة.