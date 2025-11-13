قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير يكشف تفاصيل جديدة في صراع الأهلي والزمالك على ضم حامد حمدان

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن مستجدات جديدة في ملف انتقال اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، نجم وسط فريق بتروجت، والذي أصبح محور اهتمام ناديي الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر محطة أون سبورت إف إم، إن النادي الأهلي وضع حامد حمدان ضمن دائرة اهتماماته للتعاقد معه في شهر يناير المقبل، إلا أن المفاوضات لم تصل حتى الآن إلى المرحلة الرسمية.

وأوضح شوبير أن محمد أيمن، عضو مجلس إدارة نادي بتروجت، أكد أن الأهلي لم يتواصل رسميًا بشأن ضم اللاعب، غير أن بعض الوكلاء تواصلوا بشكل ودي لاستطلاع موقف النادي من إمكانية انتقاله.

وأضاف أن نادي الزمالك كان الأقرب للتعاقد مع حامد حمدان في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث تم التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الزمالك وبتروجت واللاعب يقضي بانتقاله إلى القلعة البيضاء في يناير المقبل، إلا أن الاتفاق لم يُفعّل رسميًا حتى الآن.

وأشار شوبير إلى أن الاتفاق بين الزمالك وبتروجت كان دون توقيع عقود رسمية، موضحًا أن بتروجت لا يمانع إتمام الصفقة، لكنه طلب تعديل نظام السداد بسبب حاجة النادي إلى سيولة مالية.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن نادي بتروجت سيمنح الأولوية للزمالك في حال تساوي العرض المالي مع أي نادٍ آخر، مشيرًا إلى أن رغبة اللاعب ستكون العامل الحاسم في تحديد وجهته المقبلة.

أحمد شوبير الزمالك الأهلي حامد حمدان بتروجيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

فجر السعيد

الإعلامية فجر السعيد تخضع لعملية جراحية دقيقة بألمانيا

ضايل عنا عرض

اليوم.. عرض الفيلم المصري "ضايل عنا عرض" بمهرجان القاهرة السينمائى

منة فضالي

عالم منافقة.. منة فضالي توجه رسالة عبر انستجرام

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد