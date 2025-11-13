موعد مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

يستأنف الأهلي مشواره الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتوج فريق الكرة بـ الأهلي بكاس السوبر المصري عقب الفوز امام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، مع أندية الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من نوفمبر الجاري.