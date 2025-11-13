قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
"عدم استقرار".. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية اليوم وزيادة حدتها على هذه المناطق
الرئيس السيسي: الشباب ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
أول تعليق من السودان على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي
استبعاد القوة الضاربة.. تشكيل منتخب مصر المتوقع لـ مباراة أوزبكستان
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميكاتو الشتوي
مليون ونصف فقط .. تعرّف على معاناة مدافع الزمالك المالية
«أبوالغيط» يُوجّه رسالة لمؤسسات «الوثائق العربية»: الحفاظ على التراث مسئولية قومية ودرع لحماية الهوية
قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية
موعد مباراة منتخب مصر وأوزباكستان الودية
صحة غزة: إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار بلغ 260
خطوة بخطوة.. كيفية حجز كشف التأمين الصحي بسهولة؟
موعد مباراة الأهلي أمام شبيبة القبائل في دوري أبطال أفريقيا

يستأنف الأهلي مشواره الأفريقي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، بخوض مواجهة قوية أمام شبيبة القبائل الجزائري في إطار لقاءات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات.

وتوج فريق الكرة بـ الأهلي بكاس السوبر المصري عقب الفوز  امام الزمالك، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

وتمكن الأهلي من الفوز على الزمالك وتوج بلقب كأس السوبر المصري للمرة الـ16 في تاريخه والخامسة على التوالي.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، مع أندية الجيش الملكي المغربي، يانج أفريكانز التنزاني وشبيبة القبائل الجزائري.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره شبيبة القبائل، أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من نوفمبر الجاري.

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميدو

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

عمليات جراحية

صحة المنيا : إجراء 1161 عملية جراحية واستقبال 32 ألف حالة طوارئ خلال شهر

حملات تموينية

حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق والمخالفين بالقناطر الخيرية

حملات تموينية متنوعة

تحرير 255 مخالفة متنوعة خلال حملات مكثفة لضبط الأسواق وحماية الدعم بالمنيا

بالصور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

