الأهلي يواجه سبورتنج في إياب نهائي دوري المرتبط للسيدات

تقام اليوم منافسات إياب الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات لموسم 2025-2026.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع سبورتنج في تمام الساعة الثامنة مساءً في إياب نهائي البطولة، على أن تسبقها مباراة المرتبط للناشئات تحت 18 عامًا، والمقرر إقامتها في الخامسة والنصف مساءً.

وكان الأهلي قد تفوق على سبورتنج في لقائي الذهاب على مستوى الكبار والصغار، وذلك على صالة زويل بمدينة السادس من أكتوبر، التي ستحتضن أيضًا مباراتي الإياب.

كما تقام اليوم منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع بين الجزيرة وسموحة؛ إذ تنطلق مباراة المرتبط في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بينما تقام مواجهة السيدات في الثالثة عصرًا.

وفاز الجزيرة على سموحة في لقاء الذهاب على مستوى السيدات، فيما تغلب الفريق السكندري في مواجهة الناشئات تحت 18 عامًا.