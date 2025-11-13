قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
إدارة البنك الأهلي تحسم مصير أيمن الرمادي وسط رغبة الزمالك

منتصر الرفاعي

حسم مسئولو نادي البنك الأهلي موقفهم بشأن مستقبل أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد التقارير التي ترددت حول رغبة نادي الزمالك في التعاقد معه.

وأكدت إدارة البنك الأهلي تمسكها ببقاء الرمادي في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي، حفاظًا على الاستقرار الفني، وإشادةً بنجاح تجربته مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية.

وقال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، يرغب في عودة أيمن الرمادي لتدريب الفريق الأبيض خلفًا لـ أحمد عبدالرؤوف.

ويعول البنك الأهلي على الرمادي لتحقيق إنجاز التأهل لدورة التتويج وحصد مركز ضمن السبعة الأوائل في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، خلال سباق الدور الثاني.

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

