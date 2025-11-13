إدارة البنك الأهلي تحسم مصير أيمن الرمادي وسط رغبة الزمالك

حسم مسئولو نادي البنك الأهلي موقفهم بشأن مستقبل أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد التقارير التي ترددت حول رغبة نادي الزمالك في التعاقد معه.

وأكدت إدارة البنك الأهلي تمسكها ببقاء الرمادي في منصبه حتى نهاية الموسم الحالي، حفاظًا على الاستقرار الفني، وإشادةً بنجاح تجربته مع الفريق منذ توليه القيادة الفنية.

وقال أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية، إن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، يرغب في عودة أيمن الرمادي لتدريب الفريق الأبيض خلفًا لـ أحمد عبدالرؤوف.

ويعول البنك الأهلي على الرمادي لتحقيق إنجاز التأهل لدورة التتويج وحصد مركز ضمن السبعة الأوائل في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، خلال سباق الدور الثاني.