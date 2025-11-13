خالد الغندور: جماهير القادسية تطالب برحيل كهربا لهذا السبب

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن مطالب برحيل اللاعب محمود كهربا والمحترفين من قبل جمهور ناديه القادسية بعد توالي الهزائم.

وكتب الغندور عبر فيسبوك: “بعد تلقي القادسية الهزيمة الرابعة علي التوالي في جميع البطولات وتزيله مجموعته في اسيا وتصدر العين الإماراتي جماهير القادسية تطالب برحيل المحترفين ورحيل كهربا ونبيل معلول مدرب الفريق يؤكد سيتم تقييم المحترفين في نهاية شهر ديسمبر ومع الإنتقالات الشتوية”.

القادسية يطالب بمواجهة النصر

وبحسب صحيفة “اليوم” السعودية، تقدم نادي القادسية بطلب رسمي إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي، للانضمام كطرف في القضية الجارية بين الهلال واتحاد كرة القدم حول السوبر، مؤكدًا أحقيته في اعتباره متأهلًا إلى النهائي ومطالبًا بإعادتها أمام النصر، إلى جانب حصوله على المكافآت المالية الخاصة بالوصول إلى النهائي.

وكان الاتحاد السعودي غرم الهلال 500 ألف ريال، بالإضافة إلى منعه من المشاركة في أول مسابقة بنظام خروج المغلوب مستقبلًا، على خلفية انسحابه من نسخة السوبر الأخيرة.