الزمالك يضع مدافع الاتحاد السكندري على راداره لتعزيز خط الدفاع

دخل مصطفى إبراهيم، مدافع فريق الاتحاد السكندري، دائرة اهتمام نادي الزمالك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مركز الدفاع.

وكشف مصدر داخل النادي أن جهاز الكرة بالزمالك يسعى لتدعيم الدفاع، تحسبًا لاحتمالية رحيل حسام عبد المجيد، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، وتوقف ملف التفاوض معه بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول التجديد أو التمديد.

وأشار المصدر إلى أن مصطفى إبراهيم يُعد من اللاعبين الأساسيين مع الاتحاد السكندري، حيث يشارك بانتظام مع كل الأجهزة الفنية للفريق، ويجيد اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن، ما يمنحه مرونة تكتيكية للفريق الأبيض.

ويخشى الزمالك من فقدان عبد المجيد في ظل رغبة اللاعب في الاحتراف، لذلك بدأ جهاز الكرة البحث عن لاعبين قادرين على تعويض أي رحيل محتمل، خاصة في صفوف الدفاع، لضمان الاستقرار الفني قبل دخول مرحلة الانتقالات الشتوية.