الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
الرئيس السيسي: الشباب هم الأمل في تحقيق التغيير الإيجابي
بالإنفوجراف..الهلال الأحمر المصري يقود جسر الإغاثة الإنسانية إلى غزة
الزمالك يضع مدافع الاتحاد السكندري على راداره لتعزيز خط الدفاع

منتصر الرفاعي

دخل مصطفى إبراهيم، مدافع فريق الاتحاد السكندري، دائرة اهتمام نادي الزمالك تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض في مركز الدفاع.

وكشف مصدر داخل النادي أن جهاز الكرة بالزمالك يسعى لتدعيم الدفاع، تحسبًا لاحتمالية رحيل حسام عبد المجيد، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل، وتوقف ملف التفاوض معه بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول التجديد أو التمديد.

وأشار المصدر إلى أن مصطفى إبراهيم يُعد من اللاعبين الأساسيين مع الاتحاد السكندري، حيث يشارك بانتظام مع كل الأجهزة الفنية للفريق، ويجيد اللعب أيضًا في مركز الظهير الأيمن، ما يمنحه مرونة تكتيكية للفريق الأبيض.

ويخشى الزمالك من فقدان عبد المجيد في ظل رغبة اللاعب في الاحتراف، لذلك بدأ جهاز الكرة البحث عن لاعبين قادرين على تعويض أي رحيل محتمل، خاصة في صفوف الدفاع، لضمان الاستقرار الفني قبل دخول مرحلة الانتقالات الشتوية.

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

عمليات الهدم فى غزة

مرصد الأزهر: عمليات الهدم فى غزة "عقاب جماعي" يهدف إلى خلق واقع احتلالي جديد

الجامع الأزهر

ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يوضح المباح والمحظور في الخطبة.. السبت

الأحد القادم.. البحوث الإسلاميَّة ينظِّم الأسبوع الدَّعوي الـ14 بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضاريَّة

الأحد .. أسبوع دعوي بجامعة أسيوط تحت عنوان: مفاهيم حضارية

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

فحص عوادم السيارات

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بيطري الشرقية

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

