سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
وزير الخارجية يبحث مع الأمم المتحدة ترتيبات استضافة مصر مؤتمر إعمار غزة
تخصصه بتروكيماويات .. تفاصيل جديدة بواقعة مقتـ.ل مهندس بالإسكندرية
الداخلية توزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمحافظات.. صور
حماس: تسليم جثمان محتجز إسرائيلي في خان يونس الليلة
هل يجب على الجائع تأخير الصلاة حتى يتناول الطعام؟.. أمين الفتوى يرد
النيابة العامة بالإسكندرية تباشر التحقيقات في واقعة مقـ.تل مهندس بكرموز
وزير الخارجية السوري يرفع علم بلاده فوق سفارة سوريا في بريطانيا
السيسي: الرياضة ليست مجرد نشاط بل هي أسلوب حياة يجب أن نغرسه في جيلنا القادم
تفاصيل 3 صفقات سوبر لـ الأهلي في الميركاتو الشتوي
الدافع شخصي.. الكشف عن هوية المجــ ــني عليه في واقعة القــ ــتل بكرموز
تسوية محتملة.. واشنطن تتحرك لاحتواء أزمة مقاتلي حماس العالقين في رفح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة في نهائي السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات

عبدالحكيم أبو علم

أعلن الجهاز الفني لفريق الأهلي لكرة اليد للرجال بقيادة الإسباني ديفيد ديفيز عن قائمة الفريق استعداداً لخوض نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد (NBE) أمام سموحة، والمقرر إقامته يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من:

إبراهيم المصري (قائد الفريق)، عبدالرحمن حميد، عبدالرحمن طه، محمد إبراهيم، عمر خالد (كاستيلو)، عمر سامي، محسن رمضان، محمد عماد (أوكا)، محمد البسيوني، محمد مجدي، سيف هاني (فوكس)، نبيل شريف، محمد صلاح، عبدالعزيز إيهاب، ياسر سيف، معاذ عزب، محمد لاشين، وأحمد عوض.

ويؤدي فريق الأهلي اليوم الخميس مرانه في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءً بتوقيت مصر، ضمن الاستعدادات الأخيرة للمواجهة المنتظرة غداً أمام سموحة في نهائي البطولة.

وكانت قنوات “أون سبورت”، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، قد نشرت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كشفت من خلاله عن موعد إقامة نهائي بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، الذي يجمع بين الأهلي وسموحة للمنافسة على اللقب.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساء بتوقيت الإمارات، على أن تنقل حصرياً عبر شاشة قناة “أون سبورت” التي تواصل تغطيتها المتميزة للبطولات المحلية والدولية في مختلف الألعاب الرياضية.

السوبر المصري لكرة اليد بالإمارات الاهلي كرة اليد بطولة الدوري بطولة كاس السوبر

