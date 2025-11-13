قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب فرنسا
منتخب فرنسا

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الأوكراني، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.
ويبحث منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب، عن الفوز في مباراة اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 “رسميًا”.

ويعد المنتخب الفرنسي الوحيد الذي لم يتجرع طعم الهزيمة في المجموعة الرابعة، إذ حقق 3 انتصارات وتعادل في لقاء.

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا والقناة

وتنطلق مباراة فرنسا وأوكرانيا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دي برانس”، وتذاع عبر قناة “beIN SPORTS HD 1″، بتعليق حفيظ دراجي.

في المقابل، يستهدف منتخب أوكرانيا في مواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات، وتعزيز فرصه في التأهل إلى المونديال.

ترتيب المجموعة الرابعة
1- فرنسا - 10 نقاط

2- أوكرانيا - 7 نقاط

3- أيسلندا - 4 نقاط

4- أذربيجان - نقطة

