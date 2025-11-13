موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الأوكراني، اليوم الخميس، في إطار منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026.

ويبحث منتخب فرنسا بقيادة مدربه ديديه ديشامب، عن الفوز في مباراة اليوم وخطف بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 “رسميًا”.

ويعد المنتخب الفرنسي الوحيد الذي لم يتجرع طعم الهزيمة في المجموعة الرابعة، إذ حقق 3 انتصارات وتعادل في لقاء.

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا والقناة

وتنطلق مباراة فرنسا وأوكرانيا في العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب “بارك دي برانس”، وتذاع عبر قناة “beIN SPORTS HD 1″، بتعليق حفيظ دراجي.

في المقابل، يستهدف منتخب أوكرانيا في مواصلة صحوته بتحقيق الفوز الثالث على التوالي في التصفيات، وتعزيز فرصه في التأهل إلى المونديال.

ترتيب المجموعة الرابعة

1- فرنسا - 10 نقاط

2- أوكرانيا - 7 نقاط

3- أيسلندا - 4 نقاط

4- أذربيجان - نقطة