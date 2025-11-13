قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
عبد الرؤوف يحدد حارس الزمالك الأساسي لمباريات الدوري والكونفدرالية

عواد وصبحي
عواد وصبحي
منتصر الرفاعي

استقر أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، على حارس مرماه الأساسي خلال المباريات المقبلة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وأعلن عبدالرؤوف عودة محمد صبحي، الحارس الأول، للتشكيلة الأساسية بعد غيابه في مباريات كأس السوبر المصري، التي شهدت مشاركة الحارس الثاني محمد عواد بشكل أساسي.

ويأتي هذا القرار في ظل الأداء المميز الذي قدمه محمد صبحي منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى اختياره أكثر من مرة ضمن تشكيلة منتخب مصر مؤخرًا.

وكان الزمالك قد قرر سابقًا الإبقاء على محمد عواد في صفوف الفريق، والتراجع عن أي فكرة لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه في كأس السوبر المصري، ما يؤكد ثقة الجهاز الفني بالطاقم الحراسي للفريق.

محمد عواد محمد صبحي الزمالك أحمد عبدالرؤوف

