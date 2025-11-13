عبد الرؤوف يحدد حارس الزمالك الأساسي لمباريات الدوري والكونفدرالية

استقر أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني لفريق الزمالك، على حارس مرماه الأساسي خلال المباريات المقبلة في بطولتي الدوري المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2025-2026.

وأعلن عبدالرؤوف عودة محمد صبحي، الحارس الأول، للتشكيلة الأساسية بعد غيابه في مباريات كأس السوبر المصري، التي شهدت مشاركة الحارس الثاني محمد عواد بشكل أساسي.

ويأتي هذا القرار في ظل الأداء المميز الذي قدمه محمد صبحي منذ بداية الموسم، بالإضافة إلى اختياره أكثر من مرة ضمن تشكيلة منتخب مصر مؤخرًا.

وكان الزمالك قد قرر سابقًا الإبقاء على محمد عواد في صفوف الفريق، والتراجع عن أي فكرة لرحيله خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد تألقه في كأس السوبر المصري، ما يؤكد ثقة الجهاز الفني بالطاقم الحراسي للفريق.