30 دقيقة .. حسام عبدالمجيد يهدر هدفا محققا أمام أنجولا
وظائف خالية بوزارة النقل.. قدم الآن
بعد مزاعم بوقوع هجوم على مقر إقامته.. ترامب يجري محادثة هاتفية مع بوتين
ننشر الصور الأولى للأسرة المتوفاة في المنيا وجهات التحقيق تطلب تحريات المباحث
نيفين مختار: بداية العام بالقرآن والدعاء تصنع فرقا في بركة الأيام
أمم إفريقيا .. أنجولا يهدد مرمى منتخب مصر فى أول ربع ساعة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يناير 2026 وطرق الاستعلام الرسمية
القبض على 6 طلاب تشاجروا بسلاح أبيض بالشرقية
برلماني: مصر تقود جهود مضنية لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط
زيلينسكي ينفي قيام أوكرانيا بمحاولة استهداف مقر إقامة بوتين في نوفجورود
دبي تستضيف حفل جوائز الفيفا للأفضل العام المقبل
موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميا لـ 11.5 مليون مستفيد وطرق الحساب
إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين

إنفانتينو
إنفانتينو
مجدي سلامة

دافع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) عن أسعار تذاكر كأس العالم المقررة العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، مشيرا إلى الإقبال الكبير عليها وأهمية إيراداتها للعبة حول العالم.

وهذا الشهر انتقدت مجموعات مشجعين أسعار التذاكر، التي كانت أغلى عدة مرات من أسعار مباريات مماثلة في نسخة 2022 في قطر. وبعدها أطلق الفيفا فئة تذاكر بسعر 60 دولار لجعل المباريات في متناول جماهير المنتخبات المتأهلة.

وقال إنفانتينو في القمة العالمية للرياضة في دبي اليوم الاثنين "لدينا من ستة إلى سبعة ملايين تذكرة معروضة للبيع... في غضون 15 يوما تلقينا 150 مليون طلب للحصول على التذاكر. أي ما يعادل عشرة ملايين طلب يوميا. هذا يدل على مدى قوة كأس العالم.

"على مدار تاريخ كأس العالم الممتد نحو مئة عام، باع الفيفا 44 مليون تذكرة إجمالا. لذلك في أسبوعين، كان حجم الطلب يكفي لتغطية كأس العالم لمدة 300 عام. تخيل ذلك. هذا جنون تام".

وأضاف رئيس الفيفا أن الجماهير من داخل الولايات المتحدة كانت الأكثر طلبا لشراء التذاكر تليها ألمانيا والمملكة المتحدة.

وتابع إنفانتينو "الأهم أن الإيرادات التي تأتي من ذلك تعود للعبة في جميع أنحاء العالم.

"بدون الفيفا، لن تكون هناك كرة قدم في 150 دولة حول العالم. توجد كرة قدم بفضل الإيرادات التي نحققها بكأس العالم ومنه والتي نعيد استثمارها في كل أنحاء العالم".

وقال إنفانتينو "يمكنني أن أعلن هنا عن شراكة جديدة أبرمناها معا لتكريم أفضل اللاعبين والمدربين والفرق، هنا في دبي.

"استمتعنا بهذه الرياضة، والآن سنستمتع أكثر بالوحدة التي تجلبها هذه الرياضة للعالم أجمع".

وشهدت نسخة 2025 فوز المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي بجائزة أفضل لاعب، فيما فازت لاعبة الوسط الإسبانية أيتانا بونماتي بجائزة أفضل لاعبة.

إنفانتينو الفيفا كأس العالم

