وزير الشباب لـ صدى البلد: بلغ مساهمة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي 1.34%
محافظ كفر الشيخ يفتتح مشروع محطة رفع الصرف الصحي بالشباسية.. صور
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
خلال فترة التوقف الدولي| إجراء جديد من توروب في الأهلي

ديانج وييس توروب
ديانج وييس توروب
يسري غازي

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر الأسبق عن إجراء جديد طالب به الدانماركي ييس توروب المدير الفني لـ فريق الكرة الأول بـ النادي الأهلي خلال فترة التوقف الدولي.
 


قال أحمد حسن عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك: خاص.. ييس توروب طلب خوض لقاء ودي بعد انتهاء الراحة السلبية للاعبي الأهلي.



وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب باللقب السادس عشر في تاريخه من بطولة السوبر المصري، بعد الفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك بهدفين نظيفين في الإمارات.



أحرز ثنائية النادي الأهلي في شباك نادي الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري المغربي أشرف بن شرقي ومروان عطية.



وتوج فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب بلقب بطولة كأس السوبر المصري للمرة السادسة عشر والخامس علي التوالي في تاريخه.



وتعتبر بطولة كأس السوبر المصري أول لقب يتوج به الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي منذ التعاقد معه مؤخرا.



ونجح الدانماركي ييس توروب علي نهج ثنائي مدربي الأهلي السابقين فايلر وكولر في التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول إختبار يجتازه المدربين الأجانب في القلعة الحمراء.



البداية كانت من السويسري رينيه فايلر والذي حصد لقب بطولة كأس السوبر المصري عام 2019 مع المارد الأحمر أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك ليكون التتويج الأول للمدرب السويسري.



فيما توج السويسري مارسيل كولر أيضا بلقب بطولة كأس السوبر المصري في أول الألقاب مع الأهلي في عام 2022 أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك أيضا في بداية مسيرته قبل أن يتوج به من جديد عام 2024 أمام الفارس الأبيض.



الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي سار على خطى الثنائي بالتتويج بالسوبر في حصد أول الألقاب.وحصد الأهلي لقبه السادس عشر في تاريخه بعد فوز تاريخي على حساب الزمالك ليحتفظ المارد الأحمر باللقب خمس سنوات متتالية.



وحصل أحمد سيد زيزو نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على جائزة رجل المباراة في نهائي كأس السوبر المصري أمام فريق الزمالك بعدما ساهم في تسجيل هدف المارد الأحمر الأول عقب تمريرة أرسلها إلى المغربي أشرف بن شرقي.

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

ميدو يكشف عن أفضل 3 لاعبيين وسط دفاعي في تاريخ الكرة المصرية

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعا باللجنة التنسيقية لمتابعة المستجدات وبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف التصالح

رئيس جامعة المنصورة يستعرض تجربتها المنتجة بملتقى توءمة الجامعات العربية بسلطنة عمان

السودان.. الأزمة تتصاعد والضغط الدولي يتزايد على قوات الدعم السريع

السودان.. الأزمة تتصاعد والضغط الدولي يتزايد على قوات الدعم السريع

فحص 127 مركبة.. حملات مفاجئة لفحص عوادم السيارات بالشرقية لضمان الالتزام بالقانون|صور

ضبط 7 أطنان و730 كيلو دواجن غير صالحة بالعاشر من رمضان

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

