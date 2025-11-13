قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

الزمالك مهدد بخسارة صفقة حامد حمدان بسبب أزمة القيد والغرامات الدولية

حامد حمدان
حامد حمدان
منتصر الرفاعي

تسود حالة من القلق داخل نادي الزمالك خلال الساعات الأخيرة، بسبب المخاوف من ضياع صفقة التعاقد مع حامد حمدان، لاعب وسط فريق بتروجت، حال استمرار الأزمة المالية التي يعاني منها النادي وعدم حل أزمة القيد قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكشف مصدر داخل القلعة البيضاء أن إدارة الزمالك تلقت معلومات تفيد بوجود عروض رسمية لدى بتروجت من أكثر من نادٍ، إلى جانب اهتمام واضح من الأهلي وبيراميدز بضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي، ما يزيد من صعوبة موقف الزمالك في الصفقة.

ويواجه النادي أزمة حقيقية تتمثل في إيقاف القيد من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بسبب الغرامات المستحقة التي تقترب من مليون دولار، والخاصة بعدد من القضايا المرفوعة ضد النادي، من بينها مستحقات المدير الفني السابق جوزيه جوميز وجهازه المعاون، إلى جانب مستحقات اللاعب التونسي فرجاني ساسي.

وبحسب المصادر، فإن الزمالك لن يكون قادرًا على تسجيل أي صفقات جديدة في يناير المقبل، ما لم يتم تسوية هذه الملفات المالية ودفع الغرامات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، الأمر الذي يهدد بضياع فرصة التعاقد مع حامد حمدان رغم اتفاق الجانبين المبدئي على انتقاله للقلعة البيضاء.

