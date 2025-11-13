معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

وجه الفلسطيني حامد حمدان، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت، رسالة جديدة، بعد أنباء انتقاله للأهلي، في الميركاتو الشتوي.

ودخل النادي الأهلي في مفاوضات مع نادي بتروجت للتعاقد مع حامد حمدان، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كان نادي الزمالك اتفق مع مسؤولي بتروجت في بداية الموسم الجاري، بشأن الحصول على خدمات حامد حمدان، في الميركاتو الشتوي المقبل، مقابل 20 مليون جنيه، وذلك قبل أن يدخل النادي الأهلي في الصفقة.

ونشر حامد حمدان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة له بالتيشرت الأبيض معلقًا: «سأبقى معك للنهاية».

يذكر أن محمد أيمن، المشرف على الكرة بنادي بتروجيت، قال خلال تصريحاته في مداخلة هاتفية لبرنامج «ستاد المحور»،: “هناك اهتمام كبير جدًا من الأهلي بضم حامد حمدان في يناير، ولكن نادي بتروجيت ينظر في المقام الأول إلى الاستفادة المالية من رحيل اللاعب لأي نادٍ.