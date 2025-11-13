محتاجين احترافية.. مدحت شلبي ينتقد تنظيم نهائي سوبر الأهلي والزمالك

انتقد الإعلامي مدحت شلبي، تنظيم مباراة الأهلي والزمالك، في نهائي السوبر المصري، التي اقيمت يوم الأحد الماضي، في الإمارات، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وقال مدحت شلبي، في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «ام بي سي مصر2»: «عندي ملحوظتين على تنظيم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر، المباراة كان موعدها 5 ونصف بدأت بعد موعدها بعشرة دقايق أو 12 دقيقة، مظاهر الإحترافية تكمن في بعض الأمور من ضمنها موعد بداية المباريات، لأن مرتبطة بالمعلنين واحترام المشاهدين، والفرقة بتنزل تسخن في وقت معين على أساس أن المباراة ستبدأ مثلا بعد 25 دقيقة، ده الأمر الأول أتمنى تداركه مستقبلًا.

وأضاف: «الأمر الثاني متعلق بمراسم التتويج، وجود 9 شخصيات في منصة التتويج كتير، نحن نشاهد البروتوكلات العالية بيبقى 4 أشخاص أو 4 بالكتير، لكن 9 شخصيات أمر أوفر، لما اللعيب يعدي على 9 شخصيات كتير أوي، متدنيش حتى إحساس بهيبة الاستيدج».

وأتم: «أرجو أن يتم تدارك مثل هذه الأمور في المرات القادمة ويكون عندنا أكثر احترافية في هذا الأمر».



