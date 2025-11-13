قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا نقول في سجدة التلاوة؟.. اعرف كيفية القيام بها ودعاءها
السفارات والقنصليات المصرية في الخارج تواصل الترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير
أيهما تفضل؟.. فيات 500 X إم سيات ابيزا 2026
شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق
حالة طقس غير مستقرة.. محافظ بورسعيد يتابع سيارات شفط وكسح الأمطار
شريف عامر: 7 بدائل قانونية مختلفة للحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
افتراءات.. رئيس جنوب أفريقيا يهاجم قرار ترامب بمقاطعة قمة العشرين
ميدو: انقسام في الزمالك حول هوية المدرب الجديد.. واتجاه لعودة الرمادي
الداعية مصطفى حسني في ضيافة طلاب من أجل مصر جامعة عين شمس
أفضل صدقة للميت.. ثواب مستمر ينتفع به الإنسان بعد الوفاة
بعد قرنين.. أمريكا تتوقف عن سك السنت لتوفير 56 مليون دولار سنويًا
رياضة

انضباط تكتيكي.. نجم الأهلي السابق يتغنى بطاهر محمد طاهر

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
يمنى عبد الظاهر

أشاد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، بقرار الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن بضم طاهر محمد طاهر إلى قائمة المنتخب، معتبرًا أن اختياره قرار صائب من الناحية التكتيكية.

وقال عبدالجليل، في تصريحاته عبر برنامج «نمبر وان» على قناة «CBC»، إن طاهر ليس من اللاعبين الذين يقدمون أداءً ممتعًا للجماهير، لكنه يتميز بالانضباط التكتيكي والالتزام بتعليمات المدربين، وهو ما يجعله عنصرًا مفضلًا لدى كل من يتولى القيادة الفنية.

وأضاف أن اللاعب يتمتع بثقافة كروية عالية وقدرة على التواصل الجيد مع الأجهزة الفنية، وهو ما يسهل توظيفه في أكثر من مركز داخل الملعب، مشيرًا إلى أن ضمه للمنتخب في هذه المرحلة يُعد خطوة موفقة من حسام حسن.

وأوضح عبدالجليل أن القائمة الحالية للفراعنة ليست نهائية، ومن الممكن أن تشهد تغييرات خلال الفترة المقبلة مع تطور المستوى الفني للاعبين في أنديتهم، مؤكدًا أن أسماء مثل ياسر إبراهيم قد تنضم لاحقًا في حال استمرارها في تقديم أداء قوي مع فرقها في الدوري.

منتخب مصر حسام حسن قائمة المنتخب طاهر محمد طاهر محمد عبدالجليل ياسر إبراهيم الدوري

