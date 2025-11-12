الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصنيفه الجديد للأندية خلال الفترة من 1 نوفمبر 2024 حتى 31 أكتوبر 2025، والذي نشره عبر موقعه الرسمي، وشهد تقدماً ملحوظاً لعدد من الأندية المصرية والعربية.

بيراميدز الأفضل عربيًا والمصري يتقدم

جاء نادي بيراميدز في صدارة الأندية العربية بعدما احتل المركز 35 عالميًا متقدمًا من مركزه السابق (57)، ليؤكد تفوقه القاري بعد إنجازاته في البطولات الأفريقية.

كما تقدم الأهلي إلى المركز 66 بدلًا من 71، فيما جاء الزمالك في المركز 112 بعد أن كان في 125.

وتحسن ترتيب المصري البورسعيدي ليصبح في المركز 193 بدلًا من 209، بينما صعد سيراميكا كليوباترا إلى المركز 343 بدلًا من 411، والبنك الأهلي إلى المركز 373 بدلًا من 411.

احتفظ باريس سان جيرمان بصدارة التصنيف العالمي، متفوقًا على ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني، وتشيلسي في الثالث، تلاه كل من إنتر ميلان، بايرن ميونخ، برشلونة، بوروسيا دورتموند، بالميراس، آرسنال وفلامينجو في المراكز العشرة الأولى.

وتراجع ليفربول إلى المركز 15 بعد أن كان في 12، فيما تقدم مانشستر سيتي إلى المركز 12 بدلًا من 13.

على الصعيد الآسيوي، شهد التصنيف تقدم الأندية السعودية، حيث جاء الهلال في المركز 37 بدلًا من 39، وأهلي جدة في المركز 57 بدلًا من 59، بينما حل النصر في المركز 103 متقدمًا من 105.

التصنيف الجديد يعكس استمرار المنافسة القوية بين الأندية العربية والعالمية، وتطور أداء الفرق المصرية والسعودية على المستويين القاري والدولي.