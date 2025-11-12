قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
تحليل أبعاد "الوقت" الأربعة في عظة البابا تواضروس
رياضة

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

أصدر الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء تصنيفه الجديد للأندية خلال الفترة من 1 نوفمبر 2024 حتى 31 أكتوبر 2025، والذي نشره عبر موقعه الرسمي، وشهد تقدماً ملحوظاً لعدد من الأندية المصرية والعربية.

بيراميدز الأفضل عربيًا والمصري يتقدم

جاء نادي بيراميدز في صدارة الأندية العربية بعدما احتل المركز 35 عالميًا متقدمًا من مركزه السابق (57)، ليؤكد تفوقه القاري بعد إنجازاته في البطولات الأفريقية.

كما تقدم الأهلي إلى المركز 66 بدلًا من 71، فيما جاء الزمالك في المركز 112 بعد أن كان في 125.

وتحسن ترتيب المصري البورسعيدي ليصبح في المركز 193 بدلًا من 209، بينما صعد سيراميكا كليوباترا إلى المركز 343 بدلًا من 411، والبنك الأهلي إلى المركز 373 بدلًا من 411.

احتفظ باريس سان جيرمان بصدارة التصنيف العالمي، متفوقًا على ريال مدريد الذي جاء في المركز الثاني، وتشيلسي في الثالث، تلاه كل من إنتر ميلان، بايرن ميونخ، برشلونة، بوروسيا دورتموند، بالميراس، آرسنال وفلامينجو في المراكز العشرة الأولى.

وتراجع ليفربول إلى المركز 15 بعد أن كان في 12، فيما تقدم مانشستر سيتي إلى المركز 12 بدلًا من 13.

على الصعيد الآسيوي، شهد التصنيف تقدم الأندية السعودية، حيث جاء الهلال في المركز 37 بدلًا من 39، وأهلي جدة في المركز 57 بدلًا من 59، بينما حل النصر في المركز 103 متقدمًا من 105.

التصنيف الجديد يعكس استمرار المنافسة القوية بين الأندية العربية والعالمية، وتطور أداء الفرق المصرية والسعودية على المستويين القاري والدولي.

الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء بيراميدز الأهلي

