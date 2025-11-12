موعد قرعة كأس العالم 2026 قبل انطلاق ملحق التصفيات

تشهد تصفيات أفريقيا وآسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 مراحلها الحاسمة، بعد أن ضمنت عدة منتخبات تأهلها رسميًا إلى البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والمكسيك، فيما لا يزال آخرون يصارعون لحجز مقاعدهم عبر الملحق.

تأهل منتخبات أفريقيا إلى المونديال

ضمن منتخب مصر التأهل إلى كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه بعد فوزه على جيبوتي بثلاثية نظيفة، ليلتحق بركب المنتخبات الأفريقية المتأهلة وهي: المغرب، تونس، الجزائر، غانا، كاب فيردي، جنوب أفريقيا، السنغال، وكوت ديفوار.

مباريات الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال



من المنتظر أن تُقام مباريات الملحق الأفريقي لتحديد المقعد الأخير في البطولة على النحو التالي:

نصف النهائي – 13 نوفمبر 2025 نيجيريا × الجابون الكاميرون × الكونغو الديمقراطية

النهائي – 16 نوفمبر 2025 الفائز من المباراة الأولى × الفائز من المباراة الثانية



تأهل المنتخبات الآسيوية

أما في القارة الآسيوية، فقد تأهلت منتخبات إيران، أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الأردن، اليابان، وأستراليا مباشرة إلى المونديال، إلى جانب قطر والمملكة العربية السعودية عبر الملحق الأول.

كما سيخوض المنتخبان الإماراتي والعراقي ملحقًا آسيويًا آخر، حيث ستقام مباراة الذهاب يوم 13 نوفمبر، والإياب في 18 من الشهر ذاته، لتحديد المتأهل إلى المرحلة النهائية.

التصفيات الأوروبية والأمريكية الشمالية



من المقرر أن تُستكمل الجولتان الأخيرتان من التصفيات الأوروبية وأمريكا الشمالية في نوفمبر المقبل، على أن يُحسم الملحق العالمي في مارس 2026 لتحديد آخر المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم.

موعد قرعة كأس العالم 2026



تُقام قرعة كأس العالم 2026 يوم الجمعة 5 ديسمبر المقبل في العاصمة الأمريكية واشنطن، بمشاركة 48 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة.