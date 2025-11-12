إيدرسون يكشف تفاصيل حديثه الأخير مع جوارديولا قبل رحيله عن مانشستر سيتي

تحدث البرازيلي إيدرسون مورايس، حارس مرمى فريق فنربخشة التركي، عن كواليس رحيله من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، كاشفًا تفاصيل مكالمته الأخيرة مع المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان نادي فنربخشة قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع الحارس البرازيلي لمدة 3 مواسم، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد مسيرة حافلة قضاها اللاعب في صفوف مانشستر سيتي حقق خلالها العديد من البطولات.

وقال إيدرسون، في تصريحات نقلها موقع سيتي إكسترا:

"من الصعب أن أصف الحديث الذي دار بيني وبين بيب جوارديولا حول رحيلي، لأننا تحدثنا عبر الهاتف. قال لي حينها: عليك أن تعود لتودّع الجميع كما يجب، ثم أرسل لي لاحقًا رسالة يخبرني فيها بعدد الانتصارات التي حققتها في مسيرتي مع النادي".

وأضاف الحارس البرازيلي مشيدًا بمدربه السابق:

"أنا أحبه كثيرًا، وأقدّر طريقته في التفكير، إنه أفضل مدرب في التاريخ بالنسبة لي، وشعرت بسعادة كبيرة بالعمل تحت قيادته طوال تلك السنوات".

واختتم إيدرسون حديثه قائلاً:

"في الموسم الماضي حاولت الرحيل بالفعل، وكان لذلك تأثير على مستواي. لا فائدة من البقاء في نادٍ كبير وناجح إذا لم تكن سعيدًا".