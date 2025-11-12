ليفربول يخطط لصفقة هجومية قوية لخلافة محمد صلاح

عاد اسم ليفربول إلى دائرة الأخبار في سوق الانتقالات الشتوية، بعدما ارتبط النادي بخطوة محتملة للتعاقد مع المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، ليكون أحد الخيارات المستقبلية لخلافة النجم المصري محمد صلاح.

ورغم أن الانتقالات الشتوية نادرًا ما تشهد صفقات ضخمة، فإن تألق سيمينيو هذا الموسم لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها ليفربول، الذي يعاني من تراجع واضح في النتائج تحت قيادة المدير الفني آرني سلوت.

ويحتل ليفربول مركزًا متأخرًا في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد خسارته خمس مباريات من أصل 11، رغم بدايته القوية بالفوز في أول خمس جولات، قبل أن يتراجع مستواه بشكل ملحوظ في الجولات التالية.

وسجل سيمينيو، صاحب الـ25 عامًا، 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة خلال 12 مباراة هذا الموسم، بينها تمريرتان حاسمتان أمام ليفربول نفسه، ما زاد من التكهنات حول إمكانية انتقاله إلى "الريدز".

كما كان اللاعب قد جدد عقده مع بورنموث الصيف الماضي، ويتضمن العقد بندًا جزائيًا لم يُعلن عن قيمته، إلا أن تقارير صحفية أشارت إلى إمكانية رحيله مقابل مبلغ ثابت، رغم ارتباطه بعقد يمتد لخمس سنوات.

وكشف الصحفي مارك ماك آدم، مراسل شبكة "سكاي سبورتس"، عبر منصة "إكس" أن:«سيمينيو لم يطلب مغادرة بورنموث، وهو يركز بشكل كامل على تقديم أداء مميز مع فريقه في الوقت الحالي».

من جانبه، أوضح الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات فابريزيو رومانو أن انتقال سيمينيو إلى ليفربول في يناير يبدو أمرًا مستبعدًا، مشيرًا إلى أن النادي لن يُجري تغييرات كبيرة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.