شوبير: الأهلي يبحث عن كيفية تجديد عقد أليو ديانج من أجل استمراره مع الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن بحث عن كيفية تجديد عقد أليو ديانج من أجل استمراره مع الفريق النادي الأهلي.



وقال شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ''الأهلي يبحث عن كيفية تجديد عقد أليو ديانج، من أجل استمراره مع الفريق، في ظل التألق اللافت للاعب، كونه واحد من الركائز الأساسية في تشكيل توروب، ديانج حاليا مرتاح نفسيا في النادي إنه بيلعب، لكن المشكلة إن اللاعب عنده عروض من عدة أندية سعودية، بعد العروض المميزة التي قدمها خلال فترة تواجده مع الخلود السعودي''



وكان قد كشف الإعلامي خالد الغندور، أن إدارة النادي الأهلي استقرت على رفع عرضها المالي لتجديد عقد لاعب الوسط المالي أليو ديانج إلى 1.5 مليون دولار في الموسم، إضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى؛ في محاولة لإقناع اللاعب بالاستمرار داخل القلعة الحمراء، وعدم الرحيل بنهاية عقده الحالي مع نهاية الموسم.

وأكد الغندور، خلال برنامجه لـ ستاد المحور، أن خطوة رفع العرض جاءت؛ بناءً على توصية مباشرة من الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الذي طالب بضرورة تجديد عقد ديانج باعتباره أحد أهم ركائز خط الوسط في التشكيل الأساسي، وكذلك لقدرته على منح التوازن للفريق في وسط الملعب.