قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الشرع: السلطات السورية ما زالت تسعى لمحاسبة الأسد
دعاء بأجر 40 مليون حسنة.. لا يستغرق دقيقة واحدة فهل تعرفه؟
سيد عبد الحفيظ يجتمع مع نجم منتخب مصر لحسم انتقاله للأهلي
طقس اليوم: شبورة كثيفة صباحا وأمطار خفيفة متوقعة على هذه المناطق
هزة أرضية بقوة 5 درجات غرب جزيرة كريت دون تأثير على مصر
كيف كان رسول الله يصلي سنة الفجر؟.. 9 حقائق لا يعرفها كثيرون
مشاركة عدد من الأساقفة في أداء الواجب الوطني بالانتخابات البرلمانية
ميدو لمسئولي الأبيض: متهدوش المعبد الزمالك أكبر من أي شخص
الشرع عن أحداث 11 سبتمبر: لا علاقة لي بها وأحزن على كل قتيل
حدادا على الليثي.. رضا البحراوي يلغي جميع أعماله الفنية 3 أيام
تأجيل عزاء المطرب إسماعيل الليثي لـ غد الأربعاء بمنطقة إمبابة
أنا راضي بأي حاجة.. حسين الشحات يكشف موقفه من التجديد مع الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد حمودة يوجه انتقادات حادة للزمالك ويثني على أليو ديانج في السوبر المصري

الأهلي
الأهلي
رباب الهواري

أبدى أحمد حمودة نجم نادي المقاولون العرب السابق، رأيه حول منافسات السوبر المصري والذي توج به النادي الأهلي بعد تفوقه على الزمالك بهدفين دون رد في النهائي.

وأشار حمودة خلال استضافته في برنامج ستاد المحور الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، إلي  وجود علامات استفهام حول مواجهات الزمالك المتكررة لبيراميدز في نصف نهائي السوبر، مؤكداً أن المنطق لا يبرر احتلال بيراميدز المركز الرابع، ووصف أداء الفريق مع الزمالك بأنه “طيب أوي”.

وأضاف أن الزمالك حصل على المركز الثاني في السوبر ولم يسجل أي أهداف، مؤكداً أن النادي مقصر في حق نفسه.

وفي سياق الحديث عن سيراميكا كليوباترا، أوضح حمودة أن الفريق متعود على الخسارة أمام الأهلي، وأن غياب صديق إيجولا جاء نتيجة خلاف مع الجهاز الفني.

وعبر حمودة عن دهشته من فوز زيزو بجائزة أفضل لاعب في نهائي السوبر، مشيداً بأداء لاعبي الأهلي، وخاصة أليو ديانج الذي وصفه بـ”القلب النابض لوسط الفريق” واستحقاقه 100 مليون جنيه بحالته الفنية الحالية.

كما علق على التحكيم، مؤكداً أن أحمد عبد الرؤوف تعامل مع مباراة بيراميدز بشكل جيد ولكنه أخطأ في مواجهة الأهلي، وأبدى استغرابه من عدم البدء بأحمد ربيع أمام الأهلي.

الاهلي السوبر المصرى الزمالك اخبار الرياضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

الأرصاد تحذر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية صباح غدٍ

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر

أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 11 نوفمبر 2025

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

العين فلقت الحجر.. رحلة إسماعيل الليثي من العودة لزوجته للوفاة | صور

سعر رغيف الخبز المدعم

قرار عاجل من التموين بشأن سعر رغيف الخبز المدعم

الوقاية من الحسد

بعد وفاة إسماعيل الليثي.. روشتة نبوية للوقاية من الحسد والعين

إسماعيل الليثي ونجله رضا وزوجته

وفاة الأبن وخلافات الزوجة.. محطات حزينة في حياة إسماعيل الليثي قبل رحيله

سعر الذهب

ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 10 نوفمبر.. آخر تحديث

وفاة إسماعيل الليثي

وفاة إسماعيل الليثي ليلحق بابنه ضاضا.. قصة المطرب الشعبي من التوك توك إلى النهاية المفجعة

ترشيحاتنا

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره الروسي

وزير الخارجية ونظيره الروسي يناقشان مسار العلاقات الثنائية بين البلدين

خبراء الجيش الروسي يطوروا روبوت قتالي جديد قاذف للقنابل

خبراء الجيش الروسي يطورون روبوتا قتاليا جديدا قاذفا للقنابل

السفير تميم خلاف متحدث وزارة الخارجية

متحدث الخارجية لـ صدى البلد: القاهرة تتحرك على مسارين متوازيين لدعم التنمية والسلام في المنطقة

بالصور

تعديلات كبرى على شاحنات تسلا الكهربائية Semi قبل طرحها رسميًا

تسلا
تسلا
تسلا

صفقة القرن.. سيارة مستعملة بـ 40 ألف دولار تتفوق على فيراري

سيارة مستعملة
سيارة مستعملة
سيارة مستعملة

مسلم: تعرضت للظلم والابتزاز وأشكر مصطفى كامل ومجلس نقابة الموسيقيين على دعمهم

مسلم
مسلم
مسلم

أول كلب يمتلك سيارة رولز رويس باهظة الثمن

رولز رويس
رولز رويس
رولز رويس

فيديو

السيدة

القبض على المتهم بالتعدي على والدته بالضرب في كفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

المزيد