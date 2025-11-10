هشام حنفي: ديانج تألق هجوميًا وبن شرقي أحرز هدفًا عالميًا في السوبر المصري

تحدث هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، عن فوز الفريق الأحمر المستحق على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مشيدًا بالأداء الجماعي والانسجام الكبير الذي ظهر به لاعبو الأهلي خلال اللقاء.

ديانج ومروان عطية.. ثنائية صنعت الفارق

أكد هشام حنفي في تصريحات تلفزيونية أن المالي أليو ديانج قدم واحدة من أفضل مبارياته مع الأهلي، بعدما قام بدور هجومي مميز أمام الزمالك، مشيرًا إلى أن مروان عطية لعب دورًا محوريًا في تسهيل مهمته داخل الملعب.

وأضاف أن ثنائية ديانج ومروان منحت الأهلي السيطرة الكاملة على وسط الميدان، وساعدت الفريق على فرض أسلوبه على مجريات اللقاء منذ البداية وحتى صافرة النهاية.

تفوق تكتيكي للأهلي وفشل عبد الرؤوف في التعامل مع اللقاء

أوضح حنفي أن الأهلي تفوق تكتيكيًا وفنيًا على الزمالك طوال المباراة، مشيرًا إلى أن محاولات أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأبيض، للحفاظ على توازن فريقه باءت بالفشل.

وأشار إلى أن الزمالك لم ينجح في مجاراة نسق الأهلي العالي، خصوصًا في الشوط الثاني، حيث فقد لاعبوه التركيز البدني والذهني، مما سهل مهمة المارد الأحمر في حسم النتيجة.

إشادة ببن شرقي وانتقاد لعواد ودكة الزمالك

وأشاد حنفي بالمغربي أشرف بن شرقي، مؤكدًا أن الهدف الذي سجله في مرمى الزمالك يُعد من الأهداف العالمية التي تُسجل في المباريات الكبرى، مضيفًا أن محمد عواد حارس الزمالك اكتفى بمشاهدة الكرة وهي تسكن شباكه دون رد فعل يُذكر.

وختم حديثه قائلًا إن دفاع الأهلي كان منظمًا للغاية، بينما لم تساعد دكة بدلاء الزمالك فريقها على تعديل النتيجة، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض كان سينهار تمامًا لو امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي بسبب ضعف الخيارات المتاحة.

وانتهت المباراة بتتويج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة، أحرزها كل من أشرف بن شرقي ومروان عطية على ملعب محمد بن زايد في أبو ظبي



