رياضة

بشير التابعي: الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك 16-0.. ويجب رحيل جون إدوارد

إسلام مقلد

حمل بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، مجلس إدارة القلعة البيضاء مسؤولية خسارة الفريق أمام الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري، مؤكدًا أن سوء التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية كان أحد الأسباب الرئيسية في تراجع الأداء.

وقال التابعي، في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة " cbc":"  مجلس الزمالك هو المسؤول عن خسارة السوبر بسبب الصفقات التي أبرمها في يناير، بينما مجلس الأهلي حضر للموسم بشكل مميز، لذلك فوز الفريق بالسوبر كان نتيجة طبيعية. زيزو هو أفضل لاعب في الموسم الحالي بلا شك".

وأضاف: "جون إدوارد جاء إلى الزمالك بمشروع وفكر محدد، لكنه لم ينفذ أي شيء منه حتى الآن، وعليه أن يرحل. الزمالك لا يحتاج لاعبين محدودي الإمكانيات، بل صفقات سوبر مثل زيزو، لأن النادي فريق بطولات ولا يناسبه سوى اللاعب الجاهز القادر على صنع الفارق".

وشدد التابعي على ضرورة التعامل بحسم مع ملف تجديد عقود اللاعبين قائلاً: "أي لاعب ينتهي عقده يجب أن تجلس معه الإدارة لتحديد موقفه، من يريد البقاء أهلاً وسهلاً، ومن لا يريد فمع السلامة، لكن لا يجوز تجميد أي لاعب. على النادي الاستفادة من جميع اللاعبين حتى آخر يوم في عقودهم، مثل محمد السيد".

وعن هدف أشرف بن شرقي، قال التابعي: "زيزو لاعب كبير يستطيع أن يصنع الفارق في أي لحظة، وبن شرقي سجل هدفًا رائعًا بالخبرة ودون أن ينظر إلى المرمى قبل التسديد".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته قائلًا: "الأهلي كان من الممكن أن يفوز بنتيجة كبيرة، ربما 16–0 ، لأن الفارق في التحضير والإمكانيات واضح، وحسام عبد المجيد لم يكن في تركيزه الكامل بسبب ملف تجديد عقده مع الزمالك".

