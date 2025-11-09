خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة

قال الإعلامي خالد الغندور ونجم الزمالك السابق، إن النادي الأهلي استحق الفوز على الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، مشددًا على أن جميع لاعبي الأهلي ظهروا بشكل مميز خلال اللقاء.

وقال الغندور في مداخلة عبر “zoom” لبرنامج ”ستاد المحور"، مع الإعلامي جمال الغندور، إن لاعبي الزمالك لديهم أعذار كثيرة في ظل الأزمات المالية والنقص العددي بسبب الإصابات، موضحًا أن الظروف لم تكن في صالح الفريق الأبيض.

وأشار الغندور إلى أن زيزو لاعب الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته أمام الزمالك في نهائي السوبر، كما أثنى على أداء المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الأهلي الذي ظهر بشكل جيد خلال اللقاء.

وأشاد الغندور بالروح الجميلة بين لاعبي الفريقين عقب نهاية المباراة، موجهًا التهنئة للنادي الأهلي بعد التتويج، مؤكدًا أن الزمالك قدم ما عليه وسط الظروف الصعبة،: “مبروك للأهلي.. وهارد لك للزمالك”.

وتحدّث نجم الزمالك السابق عن التغييرات التي قام بها الجهاز الفني للأبيض، مشيرًا إلى أن خوان بيزيرا كان مؤثرًا في الدقائق التي شارك فيها، كما تطرق للحديث عن سيف جعفر، قائلاً: “سيف جعفر في الأصل صانع ألعاب، وبيلعب كجناح أيمن وأحيانًا لاعب الوسط رقم 6 الأمر الذي يحمله فوق طاقته".

وأضاف أن الشوط الأول لو انتهى بالتعادل السلبي، كانت المباراة قد تذهب لوقت إضافي وربما ركلات ترجيح.

وقال الغندور إنه كان يرى بيراميدز هو المرشح الأول للفوز بالسوبر المصري، وأن خسارته أمام الزمالك في نصف النهائي كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة له.

وطالب خالد الغندور مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة حل الأزمات المالية وعدم تحميل النادي أعباء جديدة في الفترة الحالية.