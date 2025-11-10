أشرف بن شرقي: السوبر بداية لمزيد من البطولات مع الأهلي

عبّر المغربي أشرف بن شرقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد تتويج المارد الأحمر بلقب كأس السوبر المصري عقب الفوز على الزمالك بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي أُقيمت على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

فرحة لا توصف بعد التتويج بالسوبر

قال بن شرقي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي إن الفوز بهذه البطولة يحمل أهمية خاصة بالنسبة له ولجميع زملائه في الفريق، مؤكدًا أن السوبر المصري بطولة غالية تضاف إلى تاريخ النادي وإلى مسيرته الشخصية مع الكرة المصرية. وأوضح: “هذه بطولة مهمة لكل اللاعبين والجماهير، ولكل من يحب النادي الأهلي، وسعيد جدًا أن أكون جزءًا من هذا الإنجاز”.

هدف مميز في توقيت مثالي

وأشاد بن شرقي بالروح الجماعية التي ظهر بها الفريق خلال اللقاء، مشيرًا إلى أن تسجيله للهدف الأول في الدقيقة 44 بعد تمريرة رائعة من أحمد سيد زيزو كان لحظة مميزة بالنسبة له، لكنه شدد على أن المكسب الأهم هو تحقيق البطولة وليس التسجيل الشخصي. وأضاف: “مش بيفرق معايا أسجل أو لا، المهم إن الفريق يفوز ونرفع الكأس”.

الأهلي لا يكتفي ببطولة

وأكد اللاعب المغربي أن التتويج بالسوبر المصري لن يكون الأخير، مشددًا على أن الفريق يمتلك الطموح والعزيمة لتحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة، قائلًا: “إن شاء الله البطولة دي تكون بداية لسلسلة بطولات جديدة مع الأهلي”.

جماهير الأهلي مصدر القوة

واختتم بن شرقي تصريحاته بالإشادة بجماهير الأهلي، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري الكبير يمنح اللاعبين طاقة وحافزًا إضافيًا داخل الملعب، وقال: “جمهور الأهلي كبير وعظيم، ويمنحنا القوة والمسؤولية لنواصل الانتصارات، والحمد لله على التتويج والفرحة الكبيرة”.





بهذا الفوز، يضيف الأهلي بطولة جديدة إلى سجله الحافل، بينما يثبت بن شرقي نفسه كأحد أبرز نجوم الفريق في الموسم الحالي.



