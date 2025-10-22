بـ أسيست زيزو .. أشرف بن شرقي يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الاتحاد

تقدم النادي الأهلي على منافسة الاتحاد السكندري بهدف دون رد في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات بطولة الدوري.

وجاء هدف الأهلي عن طريق تسديدة قوية لـ أشرف بن شرقي بعد كرة عرضية مميزة من زيزو في الدقيقة 15 من عمر المباراة.

وحاول الأهلي هز شباك الاتحاد في اكثر من مناسبة لكن دون استغلال للفرص وأبرزها كانت تسديدة تريزيجيه التي اصطدمت بالعارضة

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية ومحمد علي بن رمضان ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: نيتس جراديشار.

ويلعب الاتحاد السكندري المباراة بتكشيل كالتالي:

من جانبه أعلن تامر مصطفي المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري الممتاز

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-

صبحي سليمان في حراسة المرمى، أبو بكر اليادي – مصطفى إبراهيم – محمود شبانة – عمرو صالح في الدفاع، عبد الغني محمد – محمد توني – كريم الديب في الوسط، كناريا – فابيو أكيم – فادي فريد في الهجوم.