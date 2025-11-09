قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
رياضة

روح الدعابة تسيطر على احتفالات الأهلي بالسوبر.. الشحات يمزح: "محدش بيحب زيزو"

زيزو
زيزو
إسلام مقلد

في أجواء مليئة بالفرح والضحك، خيّم الطابع الاحتفالي على تصريحات لاعبي الأهلي عقب تتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري 2025 على حساب الزمالك، بعدما حسم المارد الأحمر المواجهة بثنائية نظيفة على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ليضيف لقبًا جديدًا إلى خزائنه المليئة بالبطولات.

وخطف الثنائي أحمد سيد "زيزو" وحسين الشحات الأنظار خلال اللقاءات التلفزيونية بعد المباراة، بعدما تبادلا مزاحًا عفويًا عكس أجواء الارتياح والتفاهم داخل غرفة ملابس الأهلي.

تصريحات حسين الشحات

وخلال تصريحات تلفزيونية، بدأ حسين الشحات حديثه ممازحًا: "عندنا مشاكل داخل الأهلي.. محدش بيحب زيزو!"، قبل أن يرد زيزو بابتسامة واسعة قائلاً: "بعد إذنك، اعمل اللقاء ده مع حسين الشحات!"، وسط موجة من الضحك من الحاضرين، في لقطة حازت إعجاب الجماهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

هتافات حماسية

ولم يتوقف المشهد عند هذا الحد، إذ فاجأ لاعبو الأهلي زملاءهم خلال المقابلة الجماعية بهتافات حماسية مدوية: "زيزو.. زيزو!"، في مشهد يجسد حالة الحب والدعم المتبادل بين اللاعبين بعد تتويجهم باللقب، ويؤكد الروح الجماعية التي يتميز بها الفريق في عهد المدرب الدنماركي ييس توروب.

سعادة غامرة

وعبّر زيزو، المنتقل حديثًا من الزمالك إلى الأهلي، عن سعادته الغامرة بالتتويج قائلاً: "مبروك لكل اللاعبين على الأداء والبطولة المهمة التي تمنحنا دافعًا قويًا لمواصلة تحقيق الانتصارات".

وأضاف: "اللاعبون هنا أشقائي قبل قدومي إلى الأهلي، وساعدوني كثيرًا في التأقلم. أهدي هذا اللقب لجماهير الأهلي التي تقف خلفنا دائمًا في كل وقت ومكان".

اللقطة العفوية بين الشحات وزيزو جاءت لتؤكد أن روح الدعابة والانسجام داخل الفريق الأحمر كانت أحد أسرار تفوقه في موقعة السوبر، التي جاءت بمثابة بداية مثالية للعهد الجديد تحت قيادة توروب، بعد أداء متوازن جمع بين الواقعية واللمسة الفنية في نهائي شهد تفوقًا واضحًا للأهلي على غريمه التقليدي الزمالك.

الأهلي كأس السوبر المصري 2025 كأس السوبر المصري كأس السوبر السوبر المصري الزمالك حسين الشحات

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
