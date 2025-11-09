خالد مرتجي: توروب يعمل بلا توقف والأهلي يعيش أزهى فتراته بعد السوبر

أثنى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على الجهد الكبير الذي يبذله المدير الفني ييس توروب مع الفريق، مؤكدًا أن المدرب الدنماركي أحدث نقلة واضحة في الأداء منذ توليه المسؤولية، ويقود العمل داخل النادي بعقلية احترافية وانضباط شديد.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، أوضح مرتجي أن توروب لا يعرف الراحة ويقضي أغلب يومه داخل النادي لمتابعة التفاصيل الدقيقة، قائلاً:

“توروب بيشتغل بعقل وقلب الأهلي.. ساعات عمله الطويلة ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة سبب رئيسي في الحالة المميزة اللي بيعيشها الفريق دلوقتي”.

وأشار مرتجي إلى أن التتويج الأخير بلقب كأس السوبر المصري لم يأت من فراغ، بل نتيجة تلاحم بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مضيفًا أن الفريق يعيش حالة استقرار وانسجام تنعكس بوضوح على نتائجه في الملعب.

كما أكد أن المنافسة بين الأهلي والزمالك تظل ركيزة أساسية في قوة الكرة المصرية، متمنيًا عودة الزمالك لمكانته المعهودة للمساهمة في رفع مستوى المنافسة محليًا وقاريًا.

وتحدث أمين الصندوق عن ترتيبات المرحلة المقبلة، موضحًا أن بعثة الأهلي ستعود إلى القاهرة ظهر الغد، تمهيدًا لانضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

واختتم مرتجي حديثه بالإشادة بدعم الكابتن محمود الخطيب المستمر للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تضع نصب عينيها هدفًا واحدًا:

“إسعاد جماهير الأهلي والحفاظ على بطولات النادي في كل موسم”.