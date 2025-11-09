قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس لبنان: يجب الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على البلاد
الأولى بأرخص سعر.. 5 سيارات فرنسية في السوق المصري| اعرف ثمنها
استمرار أعمال عمليات القومي للإعاقة لمتابعة التصويت بالداخل في انتخابات النواب
خالد الغندور: الأهلي استحق الفوز بالسوبر.. وزيزو وبن شرقي تألقا في القمة
سلاح الجو للجيش السوداني يستهدف مواقع للدعم السريع
وزير الدفاع الإسرائيلي يمنع ضباط الجيش من إجراء مقابلات مع الصحافة دون موافقته
في ختام تعاملات الأحد| تباين أداء أسواق المال العربية.. بورصة مصر تربح 51 مليار جنيه
السوبر المصري.. عمرو أديب: عاوز أقول لأخواتي في نادي الزمالك معلش ما هو انت مش يتلاعب حد عادي
مي عمر بطلة أمام أحمد السقا في فيلم هيروشيما
وزير المالية: عودة الثقة في الاقتصاد المصري هي الأهم لجذب الاستثمار
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 لـ 11 مليون مواطن.. تفاصيل جدول الصرف
باق 52 يوما.. موعد ليلة رأس السنة الميلادية 2026 والإجازات المتبقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خالد مرتجي: توروب يعمل بلا توقف والأهلي يعيش أزهى فتراته بعد السوبر

أحمد موسى
أحمد موسى
رنا عبد الرحمن

أثنى المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، على الجهد الكبير الذي يبذله المدير الفني ييس توروب مع الفريق، مؤكدًا أن المدرب الدنماركي أحدث نقلة واضحة في الأداء منذ توليه المسؤولية، ويقود العمل داخل النادي بعقلية احترافية وانضباط شديد.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” على قناة صدى البلد، أوضح مرتجي أن توروب لا يعرف الراحة ويقضي أغلب يومه داخل النادي لمتابعة التفاصيل الدقيقة، قائلاً:

“توروب بيشتغل بعقل وقلب الأهلي.. ساعات عمله الطويلة ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة سبب رئيسي في الحالة المميزة اللي بيعيشها الفريق دلوقتي”.

وأشار مرتجي إلى أن التتويج الأخير بلقب كأس السوبر المصري لم يأت من فراغ، بل نتيجة تلاحم بين الإدارة والجهاز الفني واللاعبين، مضيفًا أن الفريق يعيش حالة استقرار وانسجام تنعكس بوضوح على نتائجه في الملعب.

كما أكد أن المنافسة بين الأهلي والزمالك تظل ركيزة أساسية في قوة الكرة المصرية، متمنيًا عودة الزمالك لمكانته المعهودة للمساهمة في رفع مستوى المنافسة محليًا وقاريًا.

وتحدث أمين الصندوق عن ترتيبات المرحلة المقبلة، موضحًا أن بعثة الأهلي ستعود إلى القاهرة ظهر الغد، تمهيدًا لانضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

واختتم مرتجي حديثه بالإشادة بدعم الكابتن محمود الخطيب المستمر للجهاز الفني واللاعبين، مؤكدًا أن إدارة الأهلي تضع نصب عينيها هدفًا واحدًا:

“إسعاد جماهير الأهلي والحفاظ على بطولات النادي في كل موسم”.

الأهلي الزمالك صدى البلد أحمد موسى خالد مرتجي السوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

سعر الذهب

بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

الإعلامي خالد أبو بكر

خالد أبو بكر يتقدم بشكوى إلى مجلس الشيوخ للتحقيق في تصريحات ياسر جلال.. فيديو

صورة أرشيفية

9 طائرات تهبط اضطرارياً بمطار البصرة بسبب سوء الأحوال الجوية في الكويت

ارشيفية

بحضور مترجم ومندوب السفارة.. إخلاء سبيل 3 سائحين تجردوا من ملابسهم بجوار الهرم الأكبر

بالاسم.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

برقم البطاقة.. كيفية معرفة اللجنة الانتخابية 2025 وحالات بطلان الصوت

وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري

الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان

مي عمر

مي عمر تدعم آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

ترشيحاتنا

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وإنبهاره بالمتحف المصري الكبير

رئيس البرتغال يعرب عن إعجابه وانبهاره بالمتحف المصري الكبير

نائب وزير خارجية الروسي سيرجي ريابكوف

نائب وزير خارجية روسيا يعرب عن تقدير بلاده لدور مصر لضمان أمن وسلامة الشرق الأوسط

فعل المرأة غير المحتشمة

أستاذ بالأزهر يحذر: النبي شبّه فعل المرأة غير المحتشمة بهذا الوصف

بالصور

مهرجان القاهرة يعلن عن القائمة النهائية لأفلام المسابقة الدولية في دورته الـ46

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

بعد أنباء الانفصال.. هنادي مهنا مع زوجها أحمد خالد صالح في عزاء والد محمد رمضان

احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
احمد خالد صالح وهنادي مهنا

شبيه شخصية جعفر العمدة يقدم واجب العزاء فى وفاة والد محمد رمضان

شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة
شبيه جعفر العمدة

عبير صبري وإدوارد وريهام سعيد فى عزاء والد محمد رمضان

اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد

فيديو

عمرو أديب بالجلابية

عمرو أديب يرد على سمر فودة: أعيش في جلباب أبي وحضارة أجدادي

الفريق البحثى لكلية الطب بالقوات المسلحة يحصل على الميدالية الذهبية بفرنسا

فريق بكلية طب القوات المسلحة يحصد ميدالية ذهبية بمسابقة عالمية بفرنسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إن العين حق.. فحصنوا أنفسكم برب الفلق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أحمد شوقي حارس العلم الأخير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: خلق السعادة

المزيد