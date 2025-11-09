كأس السوبر| مروان عطية: جميع لاعبي الأهلي يستحقون لقب أفضل لاعب

أعرب مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج مع الفريق بلقب كأس السوبر المصري، عقب الفوز في نهائي البطولة على الزمالك بهدفين دون رد، مشيرًا إلى أن لاعبي الأهلي قدموا مباراة مميزة للغاية واستحقوا التتويج باللقب عن جدارة.

وتعليقًا على تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البطولة أكد مروان أن جميع لاعبي الفريق يستحقون هذه الجائزة، لأنه لم يكن ليفوز بها لولا جهودهم وتألقهم في مباراتي نصف النهائي والنهائي، وأشار إلى أنه يهدي الجائزة لابنته الصغيرة.

وأوضح مروان الذي سجل الهدف الثاني أن لاعبي الأهلي لعبوا بثقة كبيرة للغاية وأظهروا شخصيتهم القوية المعتادة التي تظهر دائمًا في الأوقات الصعبة، وتكللت مجهوداتهم في النهاية بالفوز بلقب البطولة وإسعاد الجماهير.

وتوجه مروان عطية بالشكر لجماهير الأهلي التي ساندت الفريق بقوة وظلت تشجع طوال الـ90 دقيقة، مؤكدًا أنهم يستحقون الفرحة والتتويج بالبطولة لأنهم الداعم الأول للفريق في كل البطولات.

تتويج الأهلي

وتوج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب السوبر المصري للمرة السادسة عشرة فى تاريخه بعد الفوز على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي.

وسجل ثنائية الأهلي بن شرقي ومروان عطية فى الدقيقتين 44 و72 ، ونجح "نسر" الأهلي في خطف السوبر السادس عشر بعد أداء قوي على الزمالك في قمة الكرة المصرية بالإمارات.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم تركي بقيادة حكم الساحة: خليل أموت (تركي)، حكم مساعد 1: جيهون سيسيجوزال (تركي) وحكم مساعد 2: عبد الله بورا (تركي) وحكم رابع: سهيل الملا (إماراتي) وحكم VAR: إستفان فاد (مجري) وحكم VAR مساعد: أنخيل بيو (مكسيكي).

تشكيل الأهلي لمباراة الزمالك

وأعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الأهلي استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: تريزيجيه ومروان عطية وأشرف بن شرقي وأليو ديانج وزيزو.

خط الهجوم: جراديشار.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من مصطفى شوبير وعمر كمال وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وطاهر محمد طاهر ومحمد عبد الله.

تشكيل الزمالك

أما تشكيل الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف فجاء مكوّنًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي "الونش"، محمد إسماعيل، عمر جابر

خط الوسط: محمد شحاتة، سيف جعفر، عبد الله السعيد، ناصر ماهر

خط الهجوم: عمرو ناصر، وشيكوبانزا،

بينما ضمت دكة البدلاء كلًا من مهدي سليمان، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، أحمد ربيع، أحمد حمدي، أحمد شريف، خوان بيزيرا، سيف الجزيري، وعدي الدباغ.

وشهدت مدرجات ملعب محمد بن زايد حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أنصار القطبين، في أجواء احتفالية مميزة تليق بمواجهة الكبار بين الأهلي والزمالك، وسط ترقب لما سيحمله الشوط الثاني من إثارة وأهداف في الطريق نحو التتويج بلقب السوبر المصري.