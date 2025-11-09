أحمد موسى: الزمالك قاتل بشرف والحكم التركي قدم نموذجًا للتحكيم الحازم

أثنى الإعلامي أحمد موسى على الأداء الذي قدمه فريق الزمالك في مواجهته الأخيرة، مؤكدًا أن الفريق استطاع الظهور بشكل مشرف رغم الأزمات التي تحيط به في الفترة الراهنة.

وخلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” عبر شاشة صدى البلد، قال موسى إن الزمالك خاض اللقاء بروح عالية وإصرار واضح على تقديم مباراة تليق باسمه وتاريخه، مضيفًا أن اللاعبين أثبتوا قدرتهم على الصمود مهما كانت الظروف.

كما أشاد موسى بالحكم التركي الذي أدار اللقاء، واصفًا إياه بالحازم والمنضبط، موضحًا أنه فرض سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها ولم يسمح بأي تجاوز داخل الملعب.

وأشار إلى أن الأداء التحكيمي جاء على قدر كبير من العدالة والشفافية، مؤكدًا أن كرة القدم لا تزدهر إلا بوجود حكام يتحلون بالنزاهة والحسم، قائلًا: “التحكيم العادل هو الأساس لأي منافسة محترمة.”