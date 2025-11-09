أحمد موسى: الأهلي عاد بروح جديدة في السوبر.. وطاهر وعطية قدما لقطة المباراة

أعرب الإعلامي أحمد موسى عن إعجابه بالمستوى الذي ظهر به فريق الأهلي الليلة أمام الزمالك في مباراة السوبر المصري الذي توج بكأسه، مشيرًا إلى أن الفريق استعاد شخصيته وأداؤه المعروف بعد فترة من التراجع.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الأهلي قدم واحدة من أفضل مبارياته مؤخرًا، حيث ظهر بتنظيم كبير وحماسا واضحا داخل الملعب.

وتحدث موسى عن الهدف الذي أحرزه مروان عطية، مؤكدًا أن تمريرة طاهر محمد طاهر كانت مفتاح اللقطة الأجمل في اللقاء، قائلًا: “الأسيست اللي عمله طاهر كان في منتهى الجمال، ومروان عطية أنهى الهجمة بطريقة رائعة.”

وأضاف أن أداء الفريق أعاد إليه متعة متابعة مباريات الأهلي، بعد فترة شعر فيها أن الفريق ابتعد عن مستواه المعتاد، مشبهًا ما حدث بعودة ليفربول بعد كبوة.

واختتم موسى حديثه بالتأكيد أن استمرار هذا الأداء؛ سيعيد الثقة للجمهور، ويمثل دافعًا قويًا لمواصلة الانتصارات في البطولات المحلية والقارية.