رياضة

محمد هاني: الأهلي كان في أمس الحاجة للتتويج بالسوبر.. ولا وجود لأي أزمات داخل الفريق

محمد هاني
محمد هاني
رباب الهواري

عبّر محمد هاني، لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر المصري 2025 على حساب الزمالك، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، مؤكداً أن البطولة جاءت في وقت مثالي للفريق الأحمر.


 


 

الأهلي كان بحاجة ماسة للبطولة

وأوضح هاني في تصريحاته عبر قناة أبو ظبي الرياضية أن الأهلي كان أكثر الفرق احتياجًا لحصد هذا اللقب، قائلاً:

“الأهلي أكتر فريق كان محتاج البطولة لعدة أسباب، منها إن اللاعيبة الجُدد لازم يعيشوا إحساس البطولات في الأهلي، لأن أغلبهم جاي من أندية بيكسبوا بطولة كل 3 أو 4 سنين.”

وأشار إلى أن الفوز بالسوبر يعزز روح الانتماء لدى العناصر الجديدة ويؤكد لهم طبيعة المنافسة داخل النادي الذي لا يقبل إلا بالبطولات.

منظومة ناجحة رغم محاولات التشويه

وأضاف هاني أن الأهلي منظومة قوية وناجحة، مشيراً إلى أن هناك من يحاول زعزعة استقرار الفريق دون جدوى، حيث قال:

“الأهلي منظومة ناجحة، وهتلاقي في ناس عاوزة تخرب وتوقع، بس مش قادرين يعملوا دا في الملعب لأن الأهلي كبير، وعنده خطة واضحة وماشي عليها، ومفيش بطولة بتيجي صدفة.”

لا مشاكل داخل غرفة الملابس

ونفى محمد هاني تمامًا ما يُثار عن وجود أزمات أو خلافات بين لاعبي الفريق، مؤكدًا وحدة الصف داخل غرفة الملابس:

“همّا عاوزين يصدروا إن في مشكلة في أوضة اللبس.. بس مفيش أي مشاكل بينا ولا في حد بيبص لحد.”

فرحة جماعية بتتويج زيزو

واختتم لاعب الأهلي حديثه بالإشادة بروح الفريق بعد التتويج، قائلاً:

“إحنا كنا فرحانين جدًا بـ زيزو، وكنا بنحاول نخليه يشيل الكأس، وحتى حسين الشحات اللي بيلعب في نفس مركزه كان أكتر واحد فرحان له.”

بهذا الفوز، يؤكد الأهلي مجددًا أن استقراره الداخلي وروح لاعبيه هما السر الحقيقي وراء استمرار تفوقه وحصد البطولات


 

الاهلي محمد هانى السوبر المصرى الزمالك

أفلام المسابقة الدولية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي
احمد خالد صالح وهنادي مهنا
شبيه جعفر العمدة
اداورد وعبير صبري وريهام سعيد
