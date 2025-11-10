احتفالات الأهلي بلقب السوبر تتصدر مواقع التواصل.. صور

نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مجموعة من الصور الخاصة باحتفالات لاعبي الفريق الأحمر بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري 2025، عقب الفوز المستحق على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات.

مشاهد مميزة من احتفالات الأبطال

وجاءت أبرز لقطات الاحتفال مليئة بالعفوية والحماس، حيث ظهر لاعبو الأهلي في حالة من السعادة الكبيرة عقب حصد اللقب الغالي، الذي يُعد تتويجًا لمجهود الفريق خلال الفترة الماضية تحت قيادة المدير الفني توروب.

ومن بين المشاهد التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجماهير، كانت تحية خاصة من المالي أليو ديانج لزملائه والجماهير، حيث رفع علم الأهلي عاليًا وسط هتافات قوية من المشجعين.

سرحان زيزو وابتسامة بن شرقي

كما التقطت عدسات الكاميرات لقطة طريفة ظهر فيها أحمد سيد زيزو نجم الفريق في لحظة سرحان وتأمل بعد التتويج، في حين خطف المغربي أشرف بن شرقي الأضواء بابتسامة مليئة بالفخر والسعادة، بعدما ساهم في فوز فريقه بالبطولة وسجل الهدف الأول في النهائي.

قبلة كوكا ورسالة الحب للجماهير

ولم تغب المشاعر الإنسانية عن أجواء الاحتفال، حيث ظهر أحمد نبيل كوكا وهو يرسل قبلة في الهواء نحو جماهير الأهلي، في لفتة جميلة تعبر عن الامتنان والدعم الكبير الذي يقدمه جمهور القلعة الحمراء لفريقه في كل مكان.

فرحة جماعية وروح بطولية

واختتم لاعبو الأهلي احتفالاتهم بتجمع جماعي حول كأس البطولة، وسط أجواء من الغناء والهتافات الحمراء، مؤكدين أن هذا اللقب ليس نهاية الطريق، بل دافع قوي نحو مزيد من الإنجازات في الموسم الحالي.



