أحمد رضا: سعيد بتواجدي في قائمة الأهلي والمنافسة مع النجوم الكبار

عبر أحمد رضا، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على الزمالك في كأس السوبر المصري، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به وليد صلاح الدين مدير الكرة بالفريق.

وقال رضا في تصريحات عبر برنامج أوضة اللبس على قناة النهار: «مدير الكرة وليد صلاح الدين دايمًا واقف في ضهرنا وبيحمي كل اللاعبين، وده بيدينا راحة وثقة كبيرة داخل الفريق».

وأضاف لاعب الأهلي: «سعيد بتواجدي في قائمة الأهلي والمنافسة مع النجوم الكبار، وده في حد ذاته دافع قوي ليا إني أطور من نفسي وأكون على قد ثقة الجهاز الفني والجماهير».